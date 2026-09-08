عندما نتحدّث عن نجاح أي نادٍ رياضي، غالباً ما تتجه الأنظار إلى المدرب واللاعبين والنتائج داخل الملعب، لكن الحقيقة أن جزءاً كبيراً من النجاح أو الفشل يبدأ قبل أن تُلعب المباراة، وتحديداً من الإدارة الرياضية.

الإدارة الرياضية ليست مجرد توقيع عقود أو إتمام صفقات، وليست حضوراً في المدرجات ومتابعة المباريات. هي منظومة متكاملة مسؤولة عن بناء فريق قادر على المنافسة، ووضع استراتيجية واضحة للتعاقدات، وتطوير المواهب، وإدارة عقود اللاعبين، والتنسيق بين الجهاز الفني والإدارة التنفيذية.

القرار الرياضي يحتاج إلى رؤية

من أكبر الأخطاء التي تقع فيها بعض الأندية أن تكون قراراتها الرياضية مرتبطة بردة الفعل. يخسر الفريق مباراتين فيتغيّر المدرب، يتراجع لاعب في مستواه فيتم التعاقد مع لاعب آخر، أو تظهر فرصة في سوق الانتقالات فيتم التوقيع معها دون النظر إلى احتياجات الفريق الحقيقية.

الإدارة الرياضية الناجحة لا تعمل بهذه الطريقة. لديها خطة للموسم، وتعرف احتياجات الفريق، وتحدد الأولويات قبل بداية فترة الانتقالات، وتضع البدائل في حال تعثّر أي صفقة.

اختيار اللاعب ليس مجرد اسم

التعاقد مع لاعب مشهور لا يعني بالضرورة أن الصفقة ناجحة.

السؤال الأهم: هل اللاعب مناسب لاحتياجات الفريق؟ هل يناسب أسلوب المدرب؟ هل عمره يتوافق مع استراتيجية النادي؟ وما القيمة التي سيضيفها فنياً واقتصادياً؟

هذه الأسئلة يجب أن تكون حاضرة قبل أي توقيع.

وهنا تظهر أهمية وجود إدارة رياضية متخصصة، تعمل بالتعاون مع الكشافين والمدربين والإدارة المالية، بدل أن يكون القرار مبنياً على الانطباعات أو الضغوط الجماهيرية.

الاستقرار أهم من كثرة التغييرات

من المشاكل التي تؤثر على الأندية كثرة التغييرات داخل الإدارة الرياضية والجهاز الفني. كل إدارة جديدة تأتي بأفكار مختلفة، وكل مدرب يريد لاعبين يناسبون فلسفته، وفي النهاية قد يجد النادي نفسه يدفع مبالغ كبيرة لإعادة بناء الفريق كل موسم.

الاستقرار لا يعني رفض التغيير، لكنه يعني أن يكون التغيير مدروساً، وأن تكون هناك هوية رياضية واضحة للنادي تستمر حتى مع تغير الأشخاص.

الفئات السنيّة جزء من عمل الإدارة الرياضية

الإدارة الرياضية الناجحة لا تنظر فقط إلى الفريق الأول.

الفئات السنية يجب أن تكون جزءاً أساسياً من استراتيجية النادي، لأن الاستثمار في اللاعب الصغير قد يكون أهم من صفقة قصيرة المدى.

النادي الذي يمتلك أكاديمية قوية، ويمنح المواهب طريقاً واضحاً نحو الفريق الأول، يستطيع تقليل تكاليف التعاقدات مستقبلاً، وفي الوقت نفسه يصنع لاعبين يمكن أن يمثلوا النادي والمنتخبات الوطنية.

وكيل اللاعبين والإدارة الرياضية

العلاقة بين وكيل اللاعبين والإدارة الرياضية يجب أن تكون قائمة على الاحتراف والوضوح.

الوكيل يبحث عن مصلحة لاعبه، والنادي يبحث عن مصلحة فريقه، لكن عندما تكون المفاوضات احترافية وواضحة، يمكن للطرفين الوصول إلى اتفاق يخدم اللاعب والنادي معاً.

الإدارة الرياضية القوية تعرف كيف تتفاوض، وكيف تقيّم العقود، وكيف تحافظ على حقوق النادي، وفي الوقت نفسه تحترم حقوق اللاعب ومستقبله.

المشكلة ليست في المال دائماً

قد يعتقد البعض أن النادي الذي يملك ميزانية أكبر هو الأقرب للنجاح، لكن التجارب الرياضية تثبت أن المال وحده لا يصنع فريقاً.

يمكن أن تنفق ملايين الريالات على لاعبين ومدربين، ثم لا تحقق النتائج المطلوبة إذا كانت الاختيارات خاطئة.

وفي المقابل، الإدارة الرياضية التي تعرف كيف تستثمر ميزانيتها، وتختار احتياجاتها بدقة، وتكتشف المواهب، وتبني فريقاً متوازناً، يمكنها تحقيق نتائج أفضل بتكلفة أقل.

الخلاصة:

كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد فقط على موهبة اللاعب أو خبرة المدرب، بل أصبحت تعتمد بشكل كبير على جودة الإدارة الرياضية.