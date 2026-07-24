لم يشهد الشرق الأوسط، منذ عقود، هذا القدر من التداخل بين الأزمات والتوترات الإقليمية، كما يشهده اليوم.



ولقد أثبت التاريخ أنَّ الأزمات الدولية ليست استثناءً في العلاقات بين الدول، بل هي جزء من طبيعة النظام الدولي، الذي يقوم على تداخل المصالح وتنافس القوى واختلاف الرؤى. ومن هنا تبرز أهمية الدبلوماسية بوصفها الأداة الأكثر فاعلية في احتواء النزاعات، وخفض التصعيد، وبناء الثقة، وتحويل الصراع من ساحة المواجهة إلى طاولة التفاوض. فكلما تعقدت الأزمات، ازدادت الحاجة إلى دبلوماسية تمتلك الحكمة والقدرة على الجمع بين الثبات على المبادئ، والمرونة في إدارة الخلافات. ولذلك، أصبحت الدبلوماسية في القرن الحادي والعشرين أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدول، ولا تقل أثراً عن القوة العسكرية أو الاقتصادية في صياغة موازين النفوذ.



وتُعد منطقة الشرق الأوسط النموذج الأوضح لهذه الحقيقة، فهي من أكثر مناطق العالم تعرضاً للصراعات والتدخلات الخارجية، ما جعلها مسرحاً لتنافس الإرادات الإقليمية والدولية، وألقى بظلاله على أمن شعوبها واستقرارها ومساراتها التنموية.



وفي خضم هذه البيئة المعقدة، استطاعت المملكة العربية السعودية أن ترسخ مدرسة دبلوماسية خاصة بها، تقوم على الاعتدال، واستقلال القرار، والواقعية السياسية، واحترام سيادة الدول، والإيمان بأنّ الحوار هو الطريق الأقل كلفة والأكثر استدامة لمعالجة الأزمات، بما يعزز مكانتها بوصفها قوة إقليمية قادرة على تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة من دون الانزلاق إلى الاستقطاب.



ولم يكن هذا النهج وليد اللحظة، بل امتداداً لسياسة راسخة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، الذي نجح في بناء دولة حديثة وسط تحولات دولية كبرى، وحرص على تجنيبها الانخراط في صراعات القوى الكبرى؛ محافظاً على استقلال قرارها السياسي في مرحلة شهدت حربين عالميتين وانهيار إمبراطوريات أعادت رسم خريطة العالم.



شكّل موقف المملكة خلال حرب أكتوبر عام 1973 محطة مفصلية في تاريخ العلاقات الدولية، عندما استخدمت النفط وسيلة للضغط السياسي دعماً للحقوق العربية، في خطوة أثبتت أنّ التأثير في موازين القوى لا يقتصر على القوة العسكرية، بل يمتد إلى حُسن توظيف عناصر القوة الوطنية في خدمة الأهداف السياسية، ليؤكد أنّ الدبلوماسية لا تنفصل عن أدوات القوة الاقتصادية. وقد مثَّل ذلك نموذجاً مبكراً لتوظيف أدوات القوة الوطنية الشاملة في خدمة السياسة الخارجية، وهو المفهوم الذي أصبح لاحقاً أحد المرتكزات الرئيسة في الدراسات الإستراتيجية الحديثة.



كما جسدت المملكة التزامها بمبادئ الشرعية الدولية خلال أزمة احتلال الكويت عام 1990، عندما وقفت إلى جانب الحق في مواجهة العدوان، وسخّرت إمكاناتها السياسية والعسكرية ضمن إطار دولي لاستعادة سيادة الكويت. وفي المقابل، أعلنت موقفها الرافض لاحتلال العراق عام 2003، انطلاقاً من قناعتها بأنّ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها يمثلان أساساً للاستقرار الإقليمي.



ولم تقتصر الدبلوماسية السعودية على إدارة الأزمات عند وقوعها، بل سعت إلى معالجة أسبابها من خلال المبادرات السياسية. وتبقى مبادرة السلام العربية التي أطلقها المملكة، عام 2002، واحدة من أكثر المبادرات شمولاً وواقعية لمعالجة القضية الفلسطينية، إذ قدمت رؤية متكاملة لتحقيق سلام عادل يقوم على إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة مقابل سلام شامل في المنطقة. وما تزال هذه المبادرة، رغم تعثر تنفيذها، تمثل المرجعية العربية الأكثر وضوحاً للتسوية السياسية.



ومع التحولات المتسارعة في البيئة الدولية، باتت قدرة الدول على بناء الشراكات وإدارة التوازنات معياراً رئيساً لقياس تأثيرها في النظامين الإقليمي والدولي. واليوم، تبدو الدبلوماسية السعودية أكثر حضوراً وتأثيراً من أي وقت مضى. فقد تبنت المملكة سياسة تقوم على خفض التوترات، وتوسيع مساحات الحوار، والانفتاح على مختلف الأطراف، انطلاقاً من قناعة بأنّ الاستقرار الإقليمي لا يتحقق عبر الاستقطاب، وإنما عبر بناء التفاهمات وإدارة الاختلافات.



وقد انعكس هذا النهج في الجهود السعودية الرامية إلى تعزيز الحوار مع القوى الإقليمية، ودعم مسارات الحل السياسي في عدد من الأزمات العربية، والمشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى وقف التصعيد في المنطقة، إلى جانب دورها في حماية أمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية، وإسهامها في دعم أمن الملاحة الدولية، وهي ملفات لم تعد ذات طابع إقليمي فحسب، بل أصبحت تمس الاقتصاد العالمي بصورة مباشرة. ويعكس ذلك اتساع مفهوم الأمن الوطني ليشمل أمن الطاقة، وسلامة سلاسل الإمداد، واستقرار الاقتصاد العالمي، بوصفها مكونات مترابطة في منظومة الأمن الدولي المعاصر.



كما عززت المملكة مكانتها بوصفها منصة للحوار الدولي، تستضيف اللقاءات والمشاورات بين أطراف متباينة، وتعمل على تقريب وجهات النظر في عدد من القضايا الدولية، مستفيدة من رصيد كبير من الثقة الدولية، ومن سياسة خارجية تتسم بالاتزان، والوضوح، والقدرة على التواصل مع مختلف القوى من دون الانخراط في سياسة المحاور. وبذلك لم تعد المملكة طرفاً في إدارة أزمات المنطقة فحسب، بل أصبحت وسيطاً موثوقاً في عدد من القضايا ذات الامتداد الدولي.



إنّ ما يميز الدبلوماسية السعودية اليوم ليس فقط حجم تأثيرها، وإنَّما طبيعة هذا التأثير. فهي دبلوماسية لا تقوم على التصعيد، بل على صناعة التوازن، ولا تبحث عن إدارة الخلافات فحسب، بل عن تحويلها إلى فرص للتفاهم. وفي عالم يتجه نحو تعددية قطبية، وتتصاعد فيه التحديات الأمنية والاقتصادية، أصبحت الحاجة أكبر إلى قوى إقليمية تمتلك القدرة على بناء الجسور لا المتاريس، وعلى إنتاج الحلول لا تعميق الأزمات.



ولذلك، فإنّ الدور السعودي في المرحلة الراهنة يتجاوز حدود حماية المصالح الوطنية، ليصبح مساهمة فاعلة في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي. فالمملكة، بما تحوزه من ثقل سياسي واقتصادي، ومكانة عربية وإسلامية، وبقيادة شابة، استطاعت أن ترسخ حضورها على الساحة الدولية، فأصبحت شريكاً موثوقاً في صياغة التفاهمات الإقليمية والدولية، وأحد أبرز صُنّاع التوازن في الشرق الأوسط، بما يعكس تنامي قدرتها على التأثير في القضايا الإستراتيجية ذات الامتداد العالمي. وفي عالم تتغير فيه موازين القوى بوتيرة متسارعة، تبقى الدبلوماسية الحكيمة الاستثمارَ الأكثر استدامة. ولعلّ التجربة السعودية تقدم نموذجاً يؤكد أنّ النفوذ الحقيقي لا يُقاس بامتلاك أدوات القوة وحدها، بل بحُسن توظيفها، وبالقدرة على بناء الثقة، وصناعة التوازنات، وتحويل الحوار إلى سياسة، والسياسة إلى استقرار، والاستقرار إلى مستقبل أكثر أمناً وسلاماً. لقد استطاعت الجمع بين المصداقية والفاعلية في إدارة الأزمات، وهي معادلة رسخت حضور المملكة بوصفها شريكاً مؤثراً في الاستقرار الإقليمي والدولي.