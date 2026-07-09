يكتب أسود الأطلس غدًا فصلًا جديدًا في مسيرتهم العالمية عندما يواجهون المنتخب الفرنسي على ملعب بوسطن ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، في مواجهة تحمل أبعادًا تاريخية وفنية، وتعيد إلى الأذهان لقاء نصف نهائي مونديال قطر 2022، الذي ما زال حاضرًا في ذاكرة الجماهير المغربية والعربية.



وشكلت تلك المباراة محطة استثنائية في تاريخ الكرة المغربية، بعدما قدم المنتخب المغربي أداءً كبيرًا أمام أحد أقوى منتخبات العالم، ونجح في ترسيخ مكانته بين كبار المنتخبات، قبل أن يختتم مشواره التاريخي كأول منتخب عربي وإفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم، وهو إنجاز منح الكرة العربية والإفريقية حضورًا غير مسبوق على الساحة العالمية.



ويدخل المنتخب المغربي لقاء الغد بطموح مواصلة كتابة التاريخ وبلوغ نصف النهائي للمرة الثانية تواليًا، مستندًا إلى شخصيته القوية وروحه القتالية والتنظيم الفني الذي ميّز أداءه طوال البطولة، فيما يسعى المنتخب الفرنسي إلى استثمار خبرته الكبيرة في الأدوار الحاسمة، الأمر الذي يمنح المباراة قيمة فنية عالية وينذر بمواجهة قوية بين منتخبين يملكان الطموح والإمكانات.



وسيتولى الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو إدارة المباراة، في اختيار يعكس أهمية اللقاء على مستوى البطولة. وتترقب الجماهير ظهورًا تحكيميًا يواكب قيمة الحدث، ويمنح اللاعبين فرصة لتقديم مباراة تُحسم بالأداء الفني والروح الرياضية، بما يليق بمكانة كأس العالم.



وتتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب بوسطن، حيث يترقب الملايين مواجهة ينتظر أن تجمع بين الحماس والندية والإثارة، وسط آمال مغربية وعربية بمواصلة أسود الأطلس رحلتهم المميزة، وإضافة صفحة جديدة إلى سجل الإنجازات الكروية.



ختامًا...



ستصدح الحناجر المغربية والعربية بصوت واحد: «سير... سير»، دعمًا لأسود الأطلس، وثقةً بقدرتهم على تقديم مباراة تليق بطموحات الجماهير، ومواصلة المشوار نحو أبعد محطة في المونديال.



Alabidi1970@