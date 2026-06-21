لن أفرط في التفاؤل وأرشّح منتخبنا لكسب منتخب إسبانيا، ففي ذلك- كما يقول (أهل الكورة)- مغامرة غير محسوبة.



ولأن اللعبة بكل تفاصيلها لعبة مغامرين وأذكياء ومهرة فينبغي أن نتعاطى معها كما يفعل أباطرتها، فنحن بتنا جزءاً أصيلاً منها.



أؤمن أن هناك فروقاتٍ، وأؤمن أن هناك منطقاً، ومع ذلك لا يمكن أن أصادر آراء العاطفيين التي تقول لماذا لا نهزم الإسبان؟ ألم نهزم في النسخة الماضية الأرجنتين بطل تلك النسخة.؟



سؤال يحترم، ويبنى عليه في مجالسنا الحوارية.



إلّا أن كل هذا لا يعطيني الحق في رفع سقف طموحاتي الليلة بقدر ما يجعلني أتعامل بمنطق الأشياء التي أنحاز فيها لعقلي أمام عاطفتي.



ولكي لا يأتي أحد المارين على هذه الحروف ويقول ما هذا الإحباط..؟



أجيب عن هذا السؤال الذي افترضته وأقول هو ليس إحباطاً، بل واقع ينبغي أن نحترمه مثل احترامنا لبعض عندما لا يكون قاسم حوارنا أنديتنا.



فحوار بعضنا حول الأندية جعل بعضنا يتباهون بتشجيع البرتغال على حساب المنتخب، ويدافعون عن رونالدو أمام غضب البرتغاليين منه، وفي المقابل هاجموا سالم ليس لأنه قصّر مع المنتخب، بل لأنه هلالي، وفي كل الحالات هذا داء قديم كان يتكرر مع ماجد وسامي والهريفي والنعيمة، لكن في هذا العصر بات اللعب على المكشوف..!



أعود لمباراتنا مع الإسبان، وأتمنى من دونيس أن لا يغامر بالهجوم، وأن لا يبالغ في الدفاع، ففي مثل هذه المباريات الحذر واجب.



بدأت المنتخبات تعرف إمكانات بعض، ويا ليتنا نعرف ماذا نريد الليلة أمام إسبانيا.



وفي ضوء مُعطى القدرات نلعب ونعمل من البداية على عدم السماح لهم بالتسجيل، فكلما مضى الوقت والعويس محافظ على شباكه يمنحنا جرعة معنوية عالية أمام منتخب مرشح قوي للمنافسة على كأس العالم.



رسالة لم تبعث:



إذا محوتَ كلَّ أخطاءِ ماضيك، محوتَ معها كلَّ حكمةٍ في حاضرك.



‏«تذكَّر الدرس، لا خيبةَ الأمل».