في كرة القدم يعجبني المدرب الذي يحدد أهدافه وينطلق لتحقيقها، مدرب النصر جيسوس تعامل مع أهدافه بواقعية كبيرة، وضع الدوري هدفاً أول لا يتنازل عنه مهما حدث من معوقات، وفي نهاية الموسم تحقق له الهدف المنشود.



بكل تأكيد لم يكن الأمر سهلاً خاصة حين يكون هدفك هو البطولة الأصعب طوال الموسم، فبطولة الدوري في كل دول العالم هي الأقوى والأصعب، ولا يحققها إلا الأقوياء الذين يعرفون كيف يتعاملون مع تفاصيلها طوال الموسم، النصر بطل دوري روشن هذا الموسم، وكل النقاد والمحللين والكثير من جماهير الأندية الأخرى اتفقوا على أن النصر هو الأجدر بتحقيق الدوري عطفا على ما قدمه في البطولة، مدرب النصر واللاعبون عاشوا مع هذه البطولة ظروفاً صعبة من بداية الفترة الصيفية، فالنصر دخل سباق الموسم، دون أن يكمل بعض احتياجاته من لاعبين، ثم بعد ذلك دخل النصر الفترة الشتوية، وكان السيد جيسوس يمني النفس ببعض التعاقدات التي تساعده على الفترة الثانية من الدوري، إلا أنه أصيب بخيبة أمل، وجُمِّدَت صلاحيات الفريق التنفيذي في نادي النصر، بالرغم أن الأندية المنافسة تعاملت مع الفترة بكثير من الاحترافية في تقديم ما تحتاجه أنديتهم من تعاقدات، في اللحظة التي كان النصر يعاني فيها من بعض الضعف في الفريق، حتى جاءت لحظة غضب قائد نادي النصر كريستيانو رونالدو احتجاجا على ما يحدث في المنافسة بين الأندية، خسر النصر وقتها خدمات قائد الفريق في بعض المباريات، جميعها ظروف كادت تعصف بأحلام النصر، وتقصيه من منافسات الموسم دون أن يحقق أي إنجاز يذكر، إلا أن وجود مدرب خبير مثل جيسوس أعاد التوازن للفريق، ومضى بكل ثقة بتحقيق هدفه الذي ظل يردده في كل المؤتمرات الصحفية التي شارك فيها، وفي نهاية المطاف وصل لما يريد وأصبح النصر بطلاً لدوري روشن.



حدث عالمي غير مسبوق في الكرة السعودية، كل قنوات العالم نقلت كل الأحداث من فرح المدرجات إلى دموع الأسطورة كريستيانو رونالدو، هل يدرك العالم معنى أن يبكي أسطورة بحجم كريستيانو رونالدو وهو الذي حقق كل شيء في عالم كرة القدم؟ هل استشعر العالم حجم الارتباط الروحي مع النصر؟ النصر اليوم يشكل ثقلاً حقيقياً في تاريخ كرة القدم العالمية.



مبروك للنصر ومبروك للكرة السعودية هذا الانتشار العالمي.



دمتم بخير،،