#دوري_روشن السعودي لم يعد مجرد بطولة كرة قدم محلية، بل تحوّل إلى إحدى أبرز أدوات القوة الناعمة السعودية، وإلى مرآة تعكس التحولات العميقة التي يعيشها المجتمع في ظل #رؤية_2030.



‏فحين تُنقل مباراة مثل مباراة #الهلال و#النصر الأخيرة إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، فالقصة لم تعد مجرد تنافس رياضي، بل أصبحت رواية عالمية عن بلد يعيد تقديم نفسه بثقة. العالم لا يشاهد أهدافًا كروية فقط، بل يشاهد مجتمعًا حيًا يتحرك، المدرجات الممتلئة بالشباب، والحضور الأسري، والعائلات التي تشارك في مشهد اجتماعي جديد يعكس انفتاحًا منظمًا وتحولًا ثقافيًا حقيقيًا.



‏الأهم أن الاهتمام العالمي بالدوري السعودي لم يأتِ فقط بسبب النجوم أو الاستثمارات، بل لأن وراء هذا الدوري قصة أكبر هي قصة مجتمع يتحول، ويستخدم الرياضة بوصفها لغة عالمية يفهمها الجميع.



‏دوري روشن بهذا المعنى ليس منافسة رياضية فحسب، بل منصة دبلوماسية ثقافية، وجسرًا للتعريف بالمجتمع السعودي الجديد، وصورة حية لثمار الرؤية التي نقلت المملكة من موقع المتلقي للنظرة الخارجية إلى موقع صانع الصورة والرواية. هذه هي القوة الناعمة حين تُدار بذكاء، أي أن تكسب احترام العالم، لا بالخطاب فقط، بل بالمشهد الذي يراه بنفسه.



اصطدت هذا المنشور من حساب الدكتور فهد العرابي الحارثي على موقع (إكس) ووجدت فيه من الجمال ما يستحق أن نحتفي به اليوم إعجاباً وتقديراً.



فعلاً يا دكتور دوري روشن لم يعد منافسة رياضية فحسب، بل منصة دبلوماسية ثقافية، وجسرًا للتعريف بالمجتمع السعودي الجديد.



اليوم يا دكتور.. اليوم الختامي في دوري روشن، ولك أن تتخيل أن البطل لم يتحدد، والفريق الثالث الهابط إلى دوري يلو لم يتحدد، وزد على ذلك المقعد الآسيوي الذاهب إلى الملحق لم يتحدد، وكذلك الفريق الذي سيمثلنا في آسيا2 مازال معلقا حتى نهاية مباريات هذا المساء.



أي دوري هذا وأي إثارة وأي قوة!



ومضة



يقولون: «تجنب الشجار مع من لا شرف له»..



‏​الدخول في صراع مع الشخص الخطأ قد يكلفك سمعتك، ليس لأنهم أقوى، بل لأنهم أكثر «قذارة» في الخصومة.