قبل سنوات، كانت الوظيفة تبحث عن الشهادة، أما اليوم فأصبحت المهارة والكفاءة أكثر حضورًا في سوق العمل من كثيرٍ من المسارات التقليدية. فالعالم يعيش تحوّلاتٍ متسارعة تُعاد فيها صياغة المهن، وتتغيّر فيها طبيعة الوظائف، بينما تتقدّم التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة، لتفرض واقعًا جديدًا أصبحت فيه القدرة على التعلّم المستمر والتعامل مع المتغيّرات أكثر أهمية من الاكتفاء بالمؤهلات التقليدية وحدها.

فبعد أن كانت الشهادة تمثل بوابة العبور الأساسية إلى سوق العمل، أصبحت المهارة اليوم هي العنصر الأكثر حضورًا في تقييم الكفاءة والتميّز المهني. بل إن كثيرًا من الوظائف الحديثة أصبحت تُقاس بما يستطيع الفرد إنجازه فعليًا، لا بمجرد ما يحمله من مؤهلاتٍ تقليدية.

وفي ظل هذا التحوّل، لم يعد قطاع التعليم والتدريب يُقاس بعدد الشهادات أو الساعات الدراسية فحسب، بل بقدرته على بناء خريج يمتلك المهارة، ويجيد التطبيق، ويستطيع التعامل مع بيئات مهنية متسارعة التحوّل. ولهذا، تتجه كثير من التجارب العالمية الحديثة إلى تطوير نماذج تعليمية وتدريبية أكثر ارتباطًا بالواقع العملي، من خلال التعلم بالمشروعات، والمحاكاة، والتدريب المرتبط بالصناعة، والشراكات مع القطاعات الإنتاجية، بهدف إعداد كوادر بشرية قادرة على المنافسة وصناعة الأثر.

ولم يعد هذا التحوّل مجرد توجهٍ تطويري، بل أصبح ضرورةً تفرضها طبيعة بيئات العمل الحديثة، الذي باتت أكثر اعتمادًا على الكفاءة والمرونة وسرعة التعلّم. إذ تتزايد أهمية المهارات الرقمية، والقدرات التحليلية، والعمل الجماعي، وحل المشكلات، بوصفها من أكثر المهارات طلبًا في أسواق العمل المعاصر. كما بدأت مؤسسات تعليمية وتدريبية عالمية في إعادة صياغة أساليب التقييم والتأهيل، بحيث لا تعتمد على الاختبارات التقليدية وحدها، بل على المشروعات التطبيقية، والتجارب العملية، والقدرة على الابتكار والتقدّم المهني.

ومن هنا، لم يعد السؤال الحقيقي: ماذا نُلقّن؟ بل: كيف نبني إنسانًا قادرًا على التعلّم المستمر وصناعة الأثر؟ فالتحدي لم يعد في نقل المعرفة فقط، بل في تحويلها إلى قدرةٍ على الإنجاز، وإبداعٍ في الحلول، واستعدادٍ دائم للتعامل مع بيئات العمل الحديثة.

إن التحول الحقيقي في قطاع التعليم والتدريب لا يبدأ من تحديث المناهج والبرامج والمنصات فحسب، بل من بناء رؤية متكاملة تجعل من المهارة ركيزةً للتنمية، ومن الكفاءة قوةً لتعزيز التنافسية، ومن الإنسان محورًا للاستثمار في عصرٍ تقوده التقنية والابتكار. فالدول اليوم لا تُقاس فقط بما تمتلكه من موارد، بل بما تؤهله من كفاءات بشرية قادرة على الابتكار والإنتاجية وصناعة الفرص.

في المملكة، تمضي مستهدفات السعودية 2030 بخطى واضحة نحو الاستثمار في تنمية رأس المال البشري، وتعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، ودعم المهارات الرقمية والتقنية ومهارات المستقبل. وهو توجه يعكس إدراكًا متزايدًا بأن التنافسية في سوق العمل الحديث تبدأ من كفاءة الإنسان، ومن قدرة المنظومة التعليمية والتدريبية على إعداد كفاءات وطنية تمتلك المرونة والطموح والقدرة على التعلّم المستمر.

وفي الختام، فإن الرهان الحقيقي لم يعد على امتلاك المعرفة وحدها، بل على القدرة على تحويلها إلى أثرٍ وإنتاجيةٍ وفرصٍ جديدة. فالعالم لا ينتظر الأكثر حفظًا للمعلومات، بل الأكثر قدرةً على التعلّم، والتقدّم، والعمل بكفاءة داخل بيئاتٍ تتغير باستمرار. ومن هنا، يصبح قطاع التعليم والتدريب مشروعًا إستراتيجيًا لصناعة الإنسان القادر على المشاركة في بناء المستقبل، لا مجرد الاستعداد له. فالقيمة الحقيقية اليوم لم تعد تُقاس بحجم المعرفة وحدها، بل بالقدرة على تحويلها إلى أثرٍ وإنجازٍ يواكب عالمًا سريع التحول.