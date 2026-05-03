أصبح الدوري السعودي، بلا شك، محط أنظار العالم؛ بفضل قوة المنافسة ووجود نخبة من أفضل لاعبي كرة القدم العالميين، لكن ما حدث في مباراة النصر والأهلي لا يليق كلياً بالصورة المشرقة المعروفة عن دورينا. والسبب يعود لبعض اللاعبين وتصريحاتهم المستفزة عبر حساباتهم الشخصية قبل المباراة وبعدها، ومهما بلغت النجومية، يجب عدم التساهل مع مثل هذه السلوكيات التي تؤثر على سير المباريات، وهو ما تجلّى بوضوح في كثرة التوقفات وصافرة الحكم التي لم تهدأ طوال اللقاء، بل وكدنا نشاهد (معركة) بعد النهاية لولا تدخل العقلاء. لذا، يجب وقف هذا العبث، وعلى إدارات الأندية لفت نظر لاعبيها؛ فالمتضرر الأول في النهاية هو الكيان.

⁠- كنا نتطلع لمواجهة تظهر بصورة تنافسية عالية وروح رياضية جميلة، لكنها لم تظهر بالمستوى الفني المرجو نتيجة الخشونة والمناوشات و(عنتريات) بعض اللاعبين، التي لم تكتفِ بالتأثير على سير المباراة، بل امتدت لاستفزاز الجماهير وإشعال المدرجات بلا داعٍ.

- مدافع الأهلي (ديميرال)، تصريحاتك بعد الخسارة لم تكن منطقية؛ فالتحكيم جزء من اللعبة، والتوتر الذي ساد اللقاء وصافرة الحكم البلجيكي التي لم تهدأ كانا نتيجة الشحن الزائد والأخطاء المتكررة من اللاعبين أنفسهم. وكذلك تصريحات المهاجم (إيفان توني) بعد مباراة الفيحاء كانت غير مبررة ولا تخدم استقرار الفريق.

- نأمل من الجميع عدم تشويه صورة الدوري السعودي الذي بات واجهة عالمية. الأخطاء التحكيمية واردة وتحدث في أكبر دوريات العالم، والمسؤولون حريصون على عدالة المنافسة بدليل استقطاب نخبة الحكام الدوليين. وهنا أتمنى من لجنة الانضباط الضرب بيد من حديد على كل من يشكك في نزاهة الدوري أو يسعى لإثارة الفوضي في المباريات.

ختاماً..

أعجبني كثيراً تصريح كريستيانو رونالدو العقلاني بعد المباراة، حين انتقد كثرة الشكاوى حول التحكيم عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن هذه السلوكيات تسيء لصورة الدوري، وشدد على ضرورة أن يكون اللاعبون قدوة داخل الملعب وخارجه؛ فالدوري يتطور تقنياً وفنياً، ويحتاج لمواكبة ذلك بسلوك احترافي يوازي هذا الطموح الكبير.