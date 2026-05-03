في أسواق الطاقة، لا يُصنع الاستقرار من وفرة البراميل وحدها، بل من القدرة على تهذيب القلق الجماعي الذي يسبقها. فالسوق، قبل أن يستهلك النفط، يستهلك التوقعات. وحين تُتقن دولةٌ ما تحويل هذا القلق إلى مسارٍ محسوب، فإنها لا تدير السوق فقط، بل تبدأ أولى خطوات هندسة اليقين.

ما فعلته المملكة يتجاوز إدارة العرض والطلب إلى ما يمكن وصفه بـ«الهندسة العكسية لعدم اليقين»؛ تحويله من خطر مفتوح إلى نطاق مُدار، له حدود نفسية وإيقاع متوقع. هذه العملية لا تقوم على أداة واحدة، بل على منظومة تنفيذية دقيقة تتكامل فيها الإشارة مع القدرة، والقرار مع التوقيت.

الأداة الأولى: تحويل الغموض إلى حزم توقعات مُدارة:

السوق لا يخشى التذبذب بقدر ما يخشى الفراغ المعلوماتي. و هنا، لا تترك الرياض المساحة مفتوحة للتخمينات الحادة. عبر شبكة من الإشارات المنضبطة «تصريحات محسوبة، تمهيدات قبل الاجتماعات، قراءات متقاربة من منصات تحليلية»، يتم تقليص نطاق السيناريوهات المتطرفة. النتيجة ليست فرض سعر، بل رسم «ممر تفسيري» يتحرك داخله المتعاملون. المضارب لا يعود حراً في القفز بين أقصى الاحتمالات، بل يجد نفسه محكوماً بإطار ذهني يحد من اندفاعه. هذا ليس توجيهاً مباشراً، بل سياج نفسي يحفظ السوق داخل حدود العقلانية.

الأداة الثانية: ابتكار «النفط الاحتياطي المعنوي»:

في الاقتصاد التقليدي، يُقاس الاحتياطي بما يُخزن تحت الأرض. أما في الحالة السعودية، فهناك طبقة أخرى: احتياطي يُخزن في الوعي الجمعي للسوق. الإشارة المتكررة إلى وجود قدرة إنتاجية جاهزة خلال فترة زمنية قصيرة لا تُقرأ كبيان تقني فقط، بل كآلية ردع مزدوجة: تكبح أي اندفاع صعودي غير مبرر، وفي الوقت ذاته تُطمئن السوق عند الهبوط الحاد. المفارقة أن هذا الاحتياطي لا يحتاج أن يُستخدم كي يؤدي وظيفته. مجرد استحضاره في لحظة مناسبة كافٍ لإعادة ضبط السلوك. إنه رادع إدراكي؛ وجوده يمنع الحاجة إلى تفعيله.

الأداة الثالثة: اجتماعات «طمأنة الإغراق»:

في فترات فائض المعروض، لا يُواجه سلوك تعظيم المكاسب الفردية بالأرقام فقط، بل ببناء ضغط جماعي من نوع مختلف. آلية الاجتماعات الدورية داخل «أوبك+» لا تقتصر على مراجعة الالتزام، بل تُنتج بيئة نفسية تجعل الخروج عن الإجماع مكلفاً معنوياً قبل أن يكون اقتصادياً. حين تُقدم دولة مركزية على خفض طوعي إضافي، يتحول أي تجاوز من الآخرين إلى فعل ظاهر للجميع. هذه ليست رقابة تقليدية، بل انضباط اجتماعي مُدار؛ حيث يُصنع اليقين من خلال الإحراج الجماعي، لا فقط عبر القيود الرسمية.

الأداة الرابعة: صندوق الاستثمارات العامة كـ«مرآة عكسية للسوق»:

في قلب هذه المنظومة، يقف عنصر يُقرأ مالياً غالباً، لكن دوره أعمق. صندوق الاستثمارات العامة ليس مجرد أداة استثمار، بل آلية موازنة نفسية. عند انخفاض الأسعار، تتسارع استثماراته في الطاقة البديلة «إشارة ضمنية: الخيارات الاستراتيجية مفتوحة». وعند ارتفاع الأسعار، يتباطأ هذا الإيقاع «تعزيز للثقة في استمرارية النفط». هذا التناسق العكسي يخلق توقعاً دائماً بالتوازن؛ السوق، حتى في ذروة تقلبه، يشعر أن هناك «خطة موازية» تعمل في الخلفية. وهذه بحد ذاتها صيغة من ضمان الاستقرار الإدراكي.

عند جمع هذه الأدوات، يتضح أن ما تمارسه المملكة هو بناء منظومة تجعل الطاقة أداة ائتمانية قبل أن تكون سلعة مادية. قيمة النفط، في هذا الإطار، لا تُقاس فقط بقدرته الحرارية، بل بقدرته على تهدئة المخاوف، وكبح الطموحات المفرطة، وإعادة ضبط التوقعات. إنه يتحول من مورد يُستخرج إلى رسالة تُقرأ.

لهذا، حين يُطرح السؤال عن سر بقاء السعودية مركز الثقل، فإن الإجابة لا تكمن في حجم الإنتاج وحده، بل في القدرة على تحويل السوق إلى فضاء يمكن التنبؤ به. المملكة لم تكتفِ بإدارة التوازن، بل أعادت تعريفه. لم تلاحق القلق، بل أعادت صياغته. وفي هذا التحول، تنتقل الطاقة من معادلة العرض والطلب إلى معادلة أعمق: الثقة والإدراك.

وهنا يتجلى الفارق بين من يتحكم في التدفقات ومن يتحكم في توقعات التدفقات. الأولى قوة تشغيلية.. أما الثانية، فهي سيادة كاملة على منطق السوق نفسه.