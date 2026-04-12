ماذا لو قررت جهات العمل يوماً، أن تقول للجامعات: شكراً.. لكننا سنُعلّم بطريقتنا؟

ماذا لو لم تعد تنتظر مخرجات جاهزة، وبدأت تصنع الإنسان الذي تحتاجه منذ البداية؟

الفكرة قد تبدو صادمة، لكنها في الحقيقة بدأت تتسلل بهدوء!

في هذا التحول، لم تعد الشهادة كافية لتمنحك مكاناً، ولا المناهج التقليدية قادرة على ملاحقة تسارع الواقع. فالسوق يتحرك بسرعة، بينما التعليم -في كثير من حالاته- ما زال يسير بخطى ثابتة، وربما بطيئة.

هنا تبدأ لحظة «التمرد»، ليس تمرداً عدائياً، بل إعادة تعريف للأدوار.. فلم يعد السؤال المطروح اليوم: أين ندرس؟

بل أصبح: من يملك حق تشكيل الإنسان معرفياً ومهنياً؟

في التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، لم تعد الجامعات وحدها اللاعب المركزي في صناعة الكفاءات، كما لم تعد بيئات العمل مجرد متلقٍّ لمخرجاتها.

وهنا يكمن الخطر..

ليس في تمرد الشركات، بل في جمود الجامعات.

ما يحدث بصمت -لكنه بوضوح متزايد- هو إعادة توزيع عميقة للسلطة بين التعليم والعمل، حيث بدأت المؤسسات والشركات والهيئات الإنتاجية تتحرك خارج أدوارها التقليدية، لتؤسس منظومات تعليمية خاصة بها، لا تنتظر، ولا تتكيف.. بل تبادر وتُعيد البناء.

هذا التحول لا يأتي من فراغ. فالسوق اليوم لا يحتمل البطء، ولا يُجيد الانتظار.

المهارات تتقادم بسرعة، والتخصصات تتغير، والوظائف نفسها لم تعد ثابتة كما كانت.

وفي ظل هذا الواقع، لم تعد الشهادة الجامعية -في صورتها التقليدية- كافية لتكون جواز عبور مضموناً إلى سوق العمل، لأنها أصبحت في كثير من الأحيان مجرد نقطة بداية، أو حتى مجرد مؤشر غير كافٍ.

من هنا، بدأت بعض بيئات العمل تتخذ خطوات تتجاوز فكرة التدريب إلى ما هو أعمق:

تصميم مسارات تعليمية متكاملة، بناء أكاديميات داخلية، وإعادة تعريف العلاقة مع (الموظف المستقبلي) منذ مراحل مبكرة. لم يعد الهدف توظيف من هو جاهز، بل صناعة الجاهزية ذاتها.

لكن هذا (التمرد الهادئ) يطرح سؤالاً أكثر جوهرية: هل نحن أمام أفول دور الجامعات؟

الإجابة -على قدر ما تبدو حاسمة- هي أكثر تعقيداً. فالجامعة، في أصل فكرتها، لم تُنشأ لتكون مجرد مزود للمهارات، ولكن لتكون بيئة لتكوين العقل النقدي، وبناء القدرة على الفهم العميق، واستيعاب السياقات، وتوليد المعرفة لا استهلاكها فقط.

وهو دور لا يمكن لأي منظومة مهنية -مهما بلغت من التطور- أن تؤديه بمعزل عن استقلال فكري ومنهجي.

لكن الحقيقة المؤلمة أن هذا الدور نفسه بدأ يتآكل حين اختزلت بعض الجامعات نفسها في (شهادة)، وحين أصبح الطالب يمر عبرها ليخرج منها دون أن تتغير طريقته في التفكير، بل فقط سيرته الذاتية.

غير أن الإشكال لا يكمن في الفكرة.. إنما في الممارسة. فحين تختزل بعض الجامعات نفسها في دور مانح الشهادات، وتفقد قدرتها على التجدد، فإنها تفرغ من جوهرها، وتفتح المجال لبدائل أكثر مرونة، وأكثر التصاقاً بالواقع.

في المقابل، فإن بيئات العمل -رغم سرعتها وكفاءتها- تواجه تحديّاً آخر:

كيف تبني إنساناً لا يقتصر على الأداء، بل يمتلك القدرة على التفكير، والمراجعة، والابتكار خارج الأطر المحددة له؟

فالتعليم الذي يُصمم على مقاس الحاجة الآنية، قد ينجح في سد فجوة، لكنه قد يعجز عن بناء أفق.

وهنا يتضح أن القضية ليست صراعاً بين طرفين، بقدر ما هي اختبار لنموذجين:

تعليم يسعى إلى الفهم العميق، وتعليم يسعى إلى الجاهزية الفورية.

المعادلة الأكثر خطورة ليست في انتصار أحدهما، ولكن في اختلال التوازن بينهما.

لذلك، ربما لا نشهد نهاية الجامعات، ولا صعوداً مطلقاً لبيئات العمل كبديل تعليمي، سنشهد لحظة مفصلية تعيد تعريف الأدوار:

جامعات مطالبة بأن تستعيد جوهرها، وتواكب واقعها، وبيئات عمل مدعوة لأن تتجاوز فكرة التدريب إلى المساهمة في بناء الإنسان، لا استهلاكه.

في نهاية المطاف، لن يكون السؤال: من يملك الشهادة؟

سيكون: من يملك القدرة على التعلم المستمر، والتكيف، وصناعة المعنى في عالم لا يتوقف عن التغير؟

وهناك.. فقط، تتحدد القيمة الحقيقية للتعليم.

الشهادة اليوم لم تعد ضماناً، لكنها لم تفقد قيمتها بالكامل.

قيمتها لم تعد في وجودها، بل في معناها.

هل تعني أنك تعلّمت؟ أم أنك فقط أنهيت؟

في عالم يتغير بهذه السرعة، لم يعد السؤال: من يملك المعرفة؟

السؤال: من يستطيع أن يُعيد تشكيلها، وتوظيفها، والتكيف معها؟

ربما نحن لا نشهد نهاية الجامعات، بل نشهد اختبارها الحقيقي.

إما أن تعود إلى دورها الأصيل: بناء العقول القادرة على فهم العالم، أو تترك المساحة لجهات تُتقن تدريب الأيدي فقط.

وفي المنتصف، يقف جيلٌ جديد، لا يبحث عن شهادة.. بل عن قيمة.