لن تجد غير الأزمات والشدائد من مختبر حقيقي، وميدان صريح، ومحك جلي، ومصفاة ناعمة ودقيقة، تكشف عن معادن الحكمة، وبعد النظر، وسداد البصيرة، واتساع الأفق، حين يعبر من تمر به عبور وعي، ويضع لها الحلول النواجع، والآراء المواضي، والمعالجات الحكيمة.

هذا ما نلمسه اليوم، ونحن نعيش وسط ظروف الحرب؛ التي فرضت علينا، مسيّرات وصواريخ إيرانية تصل إلى مدن المملكة وقودها الحقد الأعمى الذي دأبت عليه إيران، وهو عمل جبان لأنها تعرف تماماً أن المملكة لم تضع مجالها الجوي لخدمة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضدها، ورغم ما تقوم به إيران يومياً ننعم بالأمن والأمان وحياة مستقرة مستمرة.

نستيقظ آمنين مطمئنين؛ أسواق تعمل وأعمال لا تتوقف، وإمداد نفطي واقتصاد قوي لا ينقطع. لا ارتباك في المشهد، ولا اضطراب في نسق الحياة.

قلوب تدعو للوطن وتلتف حول قيادته، تمنحها الحب، وتجني منها المحبة.

نبرهن للعالم، في كل أزمة تمر بنا، أنّنا أمّة قادرة على تجاوز أزماتها بحكمة وقوة، وأن سيادة الوطن وأمنه ليست قولاً مرسلًا؛ فحدودنا عصيّة، وأجواؤنا محمية، ننام في كنف رجال لا ينامون، وولي عهد أمين يدير المعركة بكل حكمة واتزان.

فالأحداث الكبرى تكشف معادن الدول، وتُظهر أي القيادات تمتلك رؤية الدولة، وأيّها يتحرك بدافع الانفعال.

عاشت منطقتنا حالة توتر عميق بعد التطورات المرتبطة بالصراع مع إيران، وسط ضغوط دولية متشابكة ومخاوف من اتساع دائرة المواجهة.

وسط هذا المناخ القلق، برز موقف المملكة العربية السعودية بوصفه نموذجًا للدولة التي تدير الأزمات بعقلٍ استراتيجي، واتزان سياسي نادر.

المشهد الذي تشكّل خلال فترة قصيرة يكشف سلسلة من المبادرات، التي لا يمكن قراءتها بوصفها خطوات منفصلة، بل باعتبارها تعبيرًا عن فلسفة سياسية متكاملة، تقوم على تثبيت الاستقرار الإقليمي، ومنع الانزلاق إلى الفوضى.

قرار المملكة فتح مطاراتها وموانئها وقدراتها اللوجستية أمام الأشقاء حمل دلالات كبيرة. استفادت دول الكويت وقطر والبحرين والعراق لضمان استمرار حركة السفر والشحن والإمدادات التجارية والتموينية دون تعطّل.

خطوة لم تكن مجرد إجراء تقني؛ بل رسالة واضحة تؤكد أن منظومة الخليج ما زالت قائمة على مبدأ التضامن الحقيقي، وأن البنية التحتية السعودية تمثّل عمودًا فقريًا للاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

الموقف السعودي لم يتوقف عند حدود الخليج.

العلاقات التاريخية مع باكستان شهدت تجسيدًا عمليًا للتضامن، عبر تقديم سفينتين لنقل النفط في لحظة صعبة واجهت فيها باكستان تحديات لوجستية تتعلق بإمدادات الطاقة.

هذا النوع من الدعم يعبّر عن شراكة استراتيجية تتجاوز الحسابات الضيقة إلى فضاء أوسع من التعاون بين الدول الإسلامية.

المشهد ذاته يتجلى في جنوب الجزيرة العربية؛ فالدعم السعودي لمؤسسات الدولة في اليمن واصل مسيرته بشكل طبيعي، متضمّنًا المساندة المالية للمؤسسة العسكرية والمساهمة في استقرار الميزانية العامة، بما يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة الأمن الإقليمي. فاستقرار اليمن يشكّل جزءًا لا يتجزأ من استقرار الجزيرة العربية ، وأيّ خلل في مؤسساته يفتح الباب أمام فوضى تتجاوز حدوده الجغرافية.

جانب آخر لا يقل أهمية في قراءة الموقف السعودي يتمثل في الثبات السياسي وضبط الأعصاب. ضغوط متعددة مورست على المنطقة، مع تصاعد الاستفزازات المرتبطة بالصراع مع إيران.

القيادة السعودية اختارت طريق التعقل والتهدئة، ونجحت في تفويت الفرصة على كل من سعى إلى جر المنطقة إلى مواجهة واسعة لا تخدم مصالح الشعوب العربية.

هذه المقاربة تعكس خبرة سياسية تراكمت عبر عقود طويلة من إدارة التوازنات الإقليمية. دولة بحجم السعودية تدرك أن قوتها لا تكمن فقط في مواردها الاقتصادية أو قدراتها العسكرية، بل في قدرتها على حفظ التوازن ومنع الانهيارات الكبرى.

تاريخ المنطقة المعاصر يحمل شواهد عديدة على هذا الدور.

دعم الرياض للاستقرار الاقتصادي والسياسي في مصر، والمبادرات المتكررة للمساعدة في معالجة الأزمات في لبنان، والمساعدات الإنسانية والاقتصادية التي امتدت إلى السودان، جميعها تعكس حضورًا سعوديًا يقوم على فكرة أن استقرار العالم العربي مسؤولية مشتركة.

الواقع الإقليمي اليوم يثبت أن المنطقة تحتاج إلى دولٍ تملك القدرة على تهدئة العواصف بدل إشعالها.

السياسة الحكيمة لا تبحث عن الحروب، بل تعمل على منعها. القيادة التي تنجح في إخماد شرارة الصراع قبل أن تتحوّل إلى حريق شامل تؤدي دورًا تاريخيًا يتجاوز حدودها الوطنية، فما أصدق قول المتنبي:

وَوَضعُ النَدى في مَوضِعِ السَيفِ بِالعُلا

مُضِرٌّ كَوَضعِ السَيفِ في مَوضِعِ النَدى

وَلَكِن تَفوقُ الناسَ رَأيًا وَحِكمَةً

كَما فُقتَهُم حالاً وَنَفسًا وَمَحتِدا

فبمثل صدق القول في شخص الممدوح، تتسع الدائرة لتشمل الدولة والقيادة أيضًا لتشابه الحال، ومخرجات المآل الوضيء؛ فالسعودية اليوم تمارس هذا الدور بثقة وثبات.

حضورها السياسي يشكل أحد أهم عوامل التوازن في الشرق الأوسط، وأي قراءة منصفة للمشهد الإقليمي ستجد أن كثيرًا من الأزمات كان يمكن أن تتفاقم لولا هذا الصوت العاقل الذي يفضل الحكمة على المغامرة.

حب الناس وولاؤهم وما تفعله القيادة ليس مجرد عاطفة، بل إدراك عميق بأن استقرار هذه الدولة يمثل عنصرًا حاسمًا في استقرار العالمين العربي والإسلامي.

حفظ الله الوطن، الذي اختار طريق الحكمة في زمن يميل فيه العالم إلى الاندفاع، واستمرت في أداء دورها بوصفها ميزانًا للاستقرار في منطقة تضج بالصراعات.