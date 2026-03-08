في اللحظة التي تنطلق أول رصاصة في الحرب، وتنقطع خيوط اليقين المعتادة، يولد في الفضاء الرقمي نوع جديد من «المحاربين»، لا يحملون بنادق، ولا يرتدون بدلات عسكرية، بل يرتدون عباءة ميتافيزيقية، ويحملون سبحات رقمية، ويوزعون النبوءات كأنهم يقرأون من لوح محفوظ، يظنهم المتابع المذعور «دراويش» أو أصحاب حدس خارق، لكن في غرف التحليل الاستخباري يُعرف هؤلاء باسم آخر تماماً، إنهم قنوات «الحقن الإدراكي».

في علم العمليات النفسية، لا تُترك لحظة الفراغ النفسي في الأزمات بلا إدارة، فالإنسان حين تهتز الأرض تحت قدميه يبحث عن معنى يفسر الفوضى، وحين يعجز التحليل السياسي عن تقديم إجابة لسؤال: ماذا سيحدث غداً؟ ينفتح الباب أمام الميتافيزيقيا، وهنا يظهر «الكاهن الرقمي»، لا كظاهرة اجتماعية عفوية، بل كأداة دقيقة في هندسة الإدراك.

الكاهن الرقمي في هذا السياق ليس مجرد متكهن، بل «رادار جس نبض»، تستخدمه أجهزة الاستخبارات كبالون اختبار، يطلق نبوءة محددة، وتُراقب بعدها استجابة المجتمع، هل ينتشر الخوف؟ هل يتصاعد الأمل؟ هل يتولد شعور بالعجز؟ هذه التفاعلات ليست مجرد ضجيج رقمي، بل بيانات نفسية خام تُقرأ في غرف العمليات، وتُستخدم لتقدير المزاج العام، وأحياناً لتعديل الخطط الإعلامية والسياسية، إنه استطلاع رأي عام مغلف بالبخور والغموض.

وتعمل هذه الآلية عادة عبر تكتيكين متناقضين في الظاهر، ومتكاملين في الهدف، الأول هو «الأمل الزائف»، حين تكون الوقائع الميدانية معقدة أو ضاغطة، يظهر الكاهن ليبث بشائر غيبية عن نصر قريب، أو انهيار مفاجئ للعدو، أو تحول درامي سيقع في تاريخ محدد، هذا الخطاب لا يهدف إلى رفع المعنويات بقدر ما يهدف إلى تخدير الجبهة الداخلية، لأن المجتمع الذي ينتظر معجزة قريبة يتوقف غالباً عن التفكير الواقعي في المخاطر أو الاستعداد لها.

أما التكتيك الثاني فهو «اليقين بالهزيمة»، حيث يتحول الخطاب نفسه إلى أداة كسر معنوي، فيُقال إن هناك لعنة حلت، أو نحساً فلكياً يحيط بالمشهد، أو أن ميزان القوى حُسم نهائياً، هنا يتحول الغيب إلى سلاح نفسي، لأن الإنسان حين يقتنع أن النتيجة قدر محتوم، يفقد دافع المقاومة قبل أن تبدأ المعركة.

والأخطر في هذه الظاهرة هو ما يمكن تسميته «الانزياح الإدراكي»؛ أي نقل وعي الجمهور من الواقع إلى الأسطورة، بدلاً من متابعة الخرائط العسكرية، وقراءة موازين القوى، وفهم التحركات الدبلوماسية، يجد الناس أنفسهم غارقين في تحليل الأحلام، والتوقعات الفلكية، وإشارات الغيب، وهكذا يحدث التحول الأخطر في أي حرب؛ احتلال العقل قبل احتلال الأرض.

هذا الإغراق بالغيبيات يخلق حالة من العجز الإدراكي، يصبح الفرد غير قادر على اتخاذ موقف عقلاني لأنه ينتظر إشارة من الكاهن، وفي علم الاستخبارات يُعد المواطن الذي ينتظر معجزة مواطناً خارج معادلة القوة، لأنه ببساطة علق قراره في فضاء الوهم.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه دائماً هو: كيف يكتسب الكاهن الرقمي مصداقيته؟ ولماذا تتحقق بعض توقعاته أحياناً؟ الجواب يكمن في ما يعرف بالتلقيم المعلوماتي، حيث يتم تسريب معلومات جزئية أو غير حاسمة عبر قنوات غير مباشرة، فيعيد الكاهن صياغتها كأنها نبوءة، وحين تتحقق تلك التفاصيل الصغيرة، تتشكل حوله هالة من الثقة العمياء، وعندها يتحول من مجرد شخصية مؤثرة إلى «أصل إدراكي» قادر على تمرير الرسائل الأكبر في اللحظة الحاسمة.

في النهاية، تبقى الحقيقة بسيطة وقاسية في آن واحد، معركة الوعي في زمن الحروب لا تقل خطورة عن المعركة في الميدان، والكاهن الرقمي ليس إلا ترساً صغيراً في ماكينة ضخمة لصناعة الإدراك، هو يبيعك الصدفة، بينما تُدار خلفه حسابات دقيقة.

الأزمات ليست لحظة انتظار النبوءات، بل لحظة اختبار الوعي، لأن من يقرأ لك الغيب في زمن الحرب قد لا يكون كاهناً، بل أداة في لعبة أكبر، لعبة تُشكَّل فيها العقول قبل أن تُشكَّل الجبهات.