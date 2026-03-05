هناك في العاصمة التي تعتبر كنز الأسرار، وبنك المعرفة، والتي تتقن فن الهمس في الظلام، والأثر الخفي الذي يظهر في اللحظة المناسبة، هناك أدركت مبكراً أهمية وجود مراكز دراسات، كونها بالفعل مصانع أفكار لا مثيل لها، تثري التجربة، وتمنح الكاتب نظرة أوسع لهذا العالم المعقد. أتذكر في السنين اللندنية الغاربة، كيف كان التصاقي بمراكز الدراسات والبحوث في العلوم السياسية مفيداً لي سواء في الدراسة الأكاديمية، أو في عملي الصحافي المتخصص، وجعلني إلى حد ما، قادراً على السباحة في هذا العالم الرحيب.

وفي زمن تتسارع فيه التحولات السياسية والاقتصادية والتقنية، لم تعد مراكز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية ترفاً فكرياً أو نشاطاً أكاديمياً معزولاً، بل أصبحت أداةً رئيسية لصناعة القرار وفهم تعقيدات العالم. وفي بلد بحجم المملكة العربية السعودية، التي تخوض مرحلة تحول كبرى وتنخرط بفاعلية في قضايا إقليمية ودولية، تزداد الحاجة إلى مراكز فكر قادرة على تحليل المشهد، واستشراف الاتجاهات، وصياغة توصيات مبنية على معرفة دقيقة لا على اجتهادات وقتية.

تُشكّل هذه المراكز ما يشبه «مصانع الأفكار»، فهي تنتج رؤى وسياسات تساعد صُنّاع القرار على التعامل مع التحديات المعاصرة بمرونة ووعي. غير أن نجاحها لا يقاس بعدد الندوات أو المظاهر الإعلامية، بل بمدى تأثير دراساتها في السياسات العامة. فالمركز البحثي الحقيقي هو الذي يمتلك منهجية علمية واضحة، وباحثين متخصصين، وإنتاجاً معرفياً متجدّداً يخضع للنقاش والتقييم.

ومع توسّع دور هذه المراكز، يبرز تحدٍ أساسي يتمثل في الموازنة بين الاستقلال العلمي ومتطلبات التمويل. فبينما تحتاج إلى موارد مالية لضمان استمراريتها، يجب أن تحافظ على حيادها الفكري واستقلال أجندتها البحثية، فالمصداقية هنا تُبنى على الشفافية، والالتزام بالمعايير العلمية بعيداً عن الانحيازات.

وفي اعتقادي أن تعزيز دور المراكز البحثية في المملكة سيكون خطوة استراتيجية مهمة لمواصلة النهضة الفكرية والسياسية التي يشهدها الوطن. فهذه المراكز ليست مجرد مؤسسات بحثية، بل محركات فكرية تواكب التحولات، وتنتج أفكاراً وسياسات تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، وترسم ملامح مستقبل يبنى على المعرفة والعقلانية.