مع تصاعد المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، وما تبعها من توتر أمني واسع في المنطقة، توقفت حركة الطيران في عدد من المسارات، وتعطلت رحلات، ووجد عدد من المسافرين من دول الخليج أنفسهم عالقين في مطارات المملكة العربية السعودية. في مثل هذه اللحظات، تتقدم الاعتبارات الأمنية على ما سواها، وتبدو القرارات التنظيمية استجابةً طبيعية لظرف استثنائي. غير أن ما تلا ذلك كشف بعداً أعمق من مجرد إدارة أزمة عابرة.



فقد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين باستضافة العالقين من مواطني دول مجلس التعاون، وتوفير كل سبل الراحة لهم إلى حين عودتهم إلى بلدانهم. القرار لم يكن إجراءً لوجستياً فحسب، بل موقف يعكس فهماً لطبيعة العلاقة التي تربط هذه المنطقة ببعضها؛ علاقة لا تقف عند حدود البروتوكول، بل تمتد إلى معنى الجوار حين يُختبر.



المشهد لم يتوقف عند القرار الرسمي. فحين نشرت السفارة القطرية في الرياض تغريدة تدعو مواطنيها إلى التواصل معها لتأمين إقامتهم خلال فترة التعليق، انهالت ردود سعودية تؤكد أن بيوت المملكة مفتوحة لإخوانهم، وأنهم ليسوا ضيوفاً عابرين بل أهل دار. لم تكن تلك العبارات مجرد مجاملة عاطفية، بل انعكاس لعفوية اجتماعية ترى في الخليجي قريباً قبل أن يكون مسافراً، وشريكاً في المصير قبل أن يكون عالقاً.



اعتدنا أن نردد أن «خليجنا واحد»، وكانت عبارة تختصر مشاعر القرب والوشائج التاريخية والاجتماعية بين شعوبه. لكنها ظلّت في كثير من الأحيان تعبيراً وجدانياً نُردده في مناسبات الفرح والتكاتف. غير أن الأزمات تعيد اختبار العبارات الشائعة، وتمنحها معناها الحقيقي. ففي هذه اللحظة لم تعد «خليجنا واحد» مجرد توصيف للّحمة، بل تحوّلت إلى إدراك أعمق بأن المصير في هذه الجغرافيا واحدٌ ومشترك، وأن ما يصيب أحد أطرافه لا يبقى شأناً منفصلاً، بل ينعكس أثره على الجميع.



فالروابط هنا لم تُصنع في قاعات الاجتماعات، بل تشكلت عبر عقود من التداخل الاجتماعي والمصاهرة وتقارب العادات والتقاليد وتشابه أنماط الحياة. لذلك لم يكن مستغرباً أن يتحول قرار الاستضافة إلى مشهد اجتماعي يختصر حقيقة أبسط؛ أن شعوب الخليج، حين تضيق الظروف، تتصرف بمنطق الأسرة الواحدة.



ولا يمكن فصل هذا التلاحم الشعبي عن رؤية قيادية جعلت استقرار الجوار جزءاً من حساباتها الإستراتيجية. فالتوجيهات لم تأتِ بوصفها لفتة ظرفية، بل امتداد لنهج يدرك أن أمن المنطقة مترابط، وأن ما يمس أحد أطرافها ينعكس أثره على الآخرين. هذا الإدراك هو ما يمنح القرارات بعدها الإنساني قبل بعدها السياسي، ويحوّل الاستجابة إلى رسالة طمأنينة تتجاوز حدود المطار.



الأزمات، بطبيعتها، تكشف ما هو كامن تحت السطح. وقد كشفت هذه الأزمة أن الخليج ليس مجرد إطار جغرافي أو تحالف سياسي، بل نسيج اجتماعي متماسك. قد تتوقف حركة الطيران مؤقتاً، لكن ما بين شعوب الخليج لا يتأثر بقرار إداري أو ظرف أمني عابر.



قد يقال إن العالقين وجدوا أنفسهم في مطارات غير مطاراتهم، لكن الحقيقة الأعمق أنهم وجدوا أنفسهم بين أهلهم. وهنا يتأكد أن ما بدأ عبارةً نرددها عن «خليجٍ واحد» بات اليوم واقعاً يختبره الجميع؛ مصيرٌ مشترك، ومسؤوليةٌ متبادلة، وجوارٌ لا تهزه العواصف الطارئة.