تتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للأفراد خدمةَ إخراج الزكاة عبر منصة «زكاتي» للهواتف الذكية أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وبرأيي أن هذه الخدمة من أهم الخدمات التي يحتاجها المجتمع، فللزكاة شروط في من يستحقها، ويجد كثير من الناس صعوبة في التعرّف على مستحقيها، وبالتالي فإن وجود جهة موثوقة ومؤتمنة يبعث الراحة في نفوس المزكين !

وتوفر المنصة، بالإضافة إلى خاصية التذكير بمواعيد إخراج الزكاة، إمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، بما في ذلك الأموال النقدية، والذهب، والفضة، والأسهم، والصناديق الاستثمارية، والعقارات المخصصة للتجارة، وغيرها، وفي حالة زكاة الذهب، ترتبط خدمة «زكاتي» بأسعار الأسواق العالمية للذهب والفضة، وتحتسب زكاة الذهب بحسب درجة نقائه عبر خوارزمياتٍ معيّنة. كما توفّر المنصة خاصية إدراج ممتلكات سابقة داخل الحاسبة المطوّلة، بحيث يتمكّن المستخدم من إدراج ممتلك زكوي محفوظ مسبقاً، مع إمكانية الاطلاع على جميع الممتلكات في الحساب الشخصي !

وحسب بيان منصة «زكاتي»، بلغت الزكوات الواردة عبر المنصة أكثر من 904 ملايين ريال، منذ إطلاق الخدمة قبل تسع سنوات، موضحاً أن جميع المبالغ التي وردت عبر الخدمة ذهبت إلى مستحقي الضمان الاجتماعي المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك حسب الفئات المختارة من خلال المنصة !

من أهم ميزات المنصة، سهولة استخدام أدواتها في حساب الزكاة وإخراجها من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة عبر البنوك، وكذلك خدمات «سداد» و«أبل باي» و«مدى»، مما يجعل إخراج الزكاة سهلاً وسريعاً وآمناً !

باختصار.. لا تقتصر منصة «زكاتي» على تسهيل عملية إخراج الزكاة وحسب، بل تضمن أيضاً وصولها إلى من تتوافر فيهم شروط استحقاقها، مما يبعث على طمأنينة النفس وراحة البال !