محمد عبدالجواد ربما يكون بحسابات وتصنيف الأساطير ضمن قائمة (التوب تن) على المستوى المحلي والقاري، بل أعتبره أول من أسس للظهير الأيسر العصري في ملاعبنا، فهو أي محمد أحد نوادر كرة القدم ومع ذلك تجاهله الإعلام وحفظ حقه الجمهور، وتاريخه الذي لا تذكر إنجازات الكرة السعودية إلا ويأتي اسم أبوعابد ضمن قائمة المنجزين...!!!

عبدالجواد يعيش اليوم حالة صحية لم يشعرنا بها ونحن نزوره، بل يستقبل خوفنا عليه بابتسامة وروحه المرحة المعتادة، إلا أن عينيه وجسمه النحيل يكشف لنا تعباً أتعبنا...!!!

منعه الأطباء من استقبال الزوار بسبب قلة المناعة، ويصر على استقبال أحبابه فراداً وجماعات، متخذاً من حبه لهم وحبهم له مدخلاً لتبرير تمرده على التعليمات الطبية....!!

كنت في منزله الجمعة، وتحدثنا معه عن كل شيء إلا مرضه الذي قال عنه شدة وتزول....!!

أؤمن بأن محمد عبدالجواد لو طلب من قيادتنا العليا وقيادتنا الرياضية أي أمر يخص حالته أو أي أمر يحتاجه سيلقى طلبه اهتماماً واستجابة، وهذا ديدن قيادتنا حفظها الله مع كل مواطن....!!

ومن هذا المنطلق، وهذه مبادرة مني ولا يعلم بها عبدالجواد أن تولي وزارة الرياضة ممثلة في سمو الوزير عبدالعزيز بن تركي الفيصل حالة أسطورتنا اهتماماً خاصاً يتمثل في علاجه إن استوجب الأمر في أحد المستشفيات المتخصصة خارج المملكة....!!!

حالته تحتاج إلى رعاية خاصة، وكل هذا قد لا نجده إلا في خارج الوطن، لأن كثرة الزيارات ربما لا تخدمه في فترة تلقيه العلاج..!

أكرر.. هذه مبادرة مني، ولا أشك مطلقاً في أن تجد قبولاً وتقبّلاً عند وزيرنا الشاب الذي له مواقف تذكر فتشكر عند كل الرياضيين...!