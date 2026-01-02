في عام 2025، تجسّدت إنجازات المملكة العربية السعودية في حياتنا اليومية، وأصبحت ملموسة في تفاصيل العمل، والتعليم، والصحة، ونمط الحياة عموماً، وشعرنا أن الوطن يمضي بخطوات ثابتة نحو مستقبل أوسع وأكثر إشراقاً.

اقتصادياً، واصلت المملكة تعزيز تنوع مصادر الدخل، ونما الاقتصاد غير النفطي بشكل لافت أسهم في استقرار الأسواق، ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي، وتوسيع فرص الاستثمار. كما دعمت الإصلاحات التشريعية نمو القطاع الخاص، وخلقت فرص عمل نوعية، وأسهمت في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وفي سوق العمل، شهدت المملكة تقدّماً ملموساً في تمكين الكفاءات الوطنية، وفتح آفاق أوسع أمام الشباب والمرأة للمشاركة الفاعلة في التنمية، سواء في الوظائف المتخصصة أو المواقع القيادية وأصبحت الكفاءة والجدارة معياراً أساسياً لبناء المسارات المهنية، بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الحديث.

أما في قطاعي التعليم والصحة، فقد تواصلت الجهود لتحسين جودة الخدمات، وتوسيع نطاقها، ورفع كفاءتها التشغيلية. وشهدت هذه القطاعات تطوّراً في البنية التحتية واعتماد حلول رقمية متقدّمة، مما أسهم في مواصلة تحسين تجربة المستفيد، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتعزيز استدامتها.

وفي مجال التحوّل الرقمي، حقّقت المملكة تقدّماً واضحاً في تطوير الحكومة الإلكترونية، وتكامل المنصات الرقمية، وتسريع الإجراءات، ورفع مستوى الشفافية. وأصبحت التقنية أداة يومية تسهل الحياة، وتدعم اتخاذ القرار، وتخدم المواطنين والمقيمين على أرضنا الغالية بكفاءة.

ثقافياً واجتماعياً، واصلت المملكة دعم قطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والفنون، ما ساهم في تحسين جودة الحياة، وتوسيع المساحات التي تجمع الناس، وتعزيز الهوية الوطنية التي تربط الماضي بالحاضر، وتمنح المستقبل ملامحه الواضحة.

وعلى المستوى الدولي، عزّزت المملكة حضورها شريكاً موثوقاً وفاعلاً في القضايا الاقتصادية والتنموية والسياسية، من خلال مشاركاتها الدولية، واستضافتها للفعاليات الكبرى، ودورها المؤثر في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي. وقد عكس هذا الحضور مكانة المملكة المتنامية في المشهد العالمي.

كما واصلت المشاريع الكبرى دورها في دعم التنمية طويلة المدى، من خلال تنويع الاقتصاد، وخلق فرص نوعية، وتطوير بيئات حضرية حديثة تضع الإنسان في قلب التخطيط، وتضمن استدامة النمو.

ختاماً.. منجزات عام 2025 شمس سعودية ساطعة، لا تمثل نتائج مرحلية فحسب، بل تعكس مساراً تنموياً واضح المعالم، قائماً على التخطيط، والتنفيذ، والمتابعة. حصاد عام يؤكد أن التنمية في المملكة تسير بخطى ثابتة، وأن ما تحقّق هو امتداد لرؤية طموحة تضع الإنسان في قلب الاهتمام، وتبني المستقبل على أسس راسخة من العمل والإنجاز.