الأهلي يحتاج إلى من يقف معه ككيان، وليس بحاجة إلى من يجعله خياراً ثانياً، والمدرب أو اللاعب أو الإداري خيار أول، كما يفعل جيل لا يفرق بين الحقيقة والخيال..!

قلتها وأكررها ماتياس ضعيف جداً أمام الفرق الدفاعية، بل وضعيف جداً في صنع فريق يحقق بطولة الدوري، ومن يجادلني أهلاً به في مناظرة حكمها طارق ذياب..!

الدوري نفس طويل، ويحتاج مدرباً يملك القدرة على حصد النقاط من الفرق التي يهمها البقاء أو على الأقل الحصول على مقعد خليجي، أما أن يكسب منافسيه ويخسر من الفتح والأخدود والخلود ويتعادل مع الرياض والاتفاق فهذا أقل بكثير من أن يستمر عامين وليس ثلاثة أعوام والرابع ضمن دولاراته، فهل هذا يجوز..؟!

يفترض ألا يمدد له إلا بعد نهاية هذا الموسم وفق ما يحقق من نتائج التي هي ماثلة أمامنا..!

أعرف أن عقد التمديد كلّف الأهلي، وأعرف أن خلف هذا الفعل وكيل أعمال شاطراً استعان بالميديا وبعض الجمهور؛ ليضمن عقداً يدر عليه نسبة عالية مستغلاً غياب رون ولي الذي تمّت إزاحته؛ لكي يلعب الوكيل على كل المساحات..!

ولا ألوم الوكيل، فهذا حقه، لكن اللوم من وقعوا في فخ هذه اللعبة، التي يدفع ثمنها الأهلي.

شركة الأهلي أحسنت الظن وأرادت أن ترضي من وضعوا الجمهور ذريعة من خلال هشتاقات مصنوعة باسم الجمهور الذي لا دور له في لعبة مدير أعمال أو وكيل أعمال لعبها صح..!

جمهور الأهلي يطالب اليوم بما نطالب به، لكن صوته تم تحييده من خلال من يمتلك في موقع (إكس) عشرات الحسابات الوهمية يديرها شخص أو شخصان تعزز لماتياس وتهاجم كل من ينتقده..!

ومضة:

«الثقة بلا حدود تتحول إلى فخ لا نجاة منه».