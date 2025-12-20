نكتسب من الإخفاقات تجارب لم نستفد منها....!!

تجربة الإخفاق تعلمك أين وصلت وأين وصل من سبقوك....!!

من تجاوزوك تعلموا كثيراً من مرارة الإخفاق، ولهذا انطلقوا ونحن ما زلنا نفتش في أوراق الماضي بحثاً عن آخر بطولة حققها منتخبنا ومع أي جيل.....!!؟

الحقيقة أن الهوة تتسع، ومع التجارب نكتشف أن لا أمل في الخروج من دائرة الإخفاق التي لا أعلم متى نخرج منها....!!!!

في زمن إلا... سالم لا أرى أملاً في تصحيح المسار....!!

سالم لاعب وقائد للمنتخب فيجب أن لا نحصّنه بأمر إعلام لا يرى إلا لوناً واحداً....!!

سالم الدوسري كما هم زملاؤه لم يقدموا ما يشفع لهم أن نبرر لهم كما يبرر إعلام سالم لسالم....!!

المنتخب فوق الجميع ولا يمكن لأي سبب أن نستثني أحداً من النقد....!!

ولو يجيز لنا الواقع المطالبة بالمحاسبة لفعلنا وسمينا المخفقين بأسمائهم....!!!

التشويه الذي يطال دورينا بسبب هذا المنتخب ينبغي أن نتخذ منه خارطة طريق لكي على الأقل نوقف هذا التراجع المخيف الذي طال ليله ولا ندري متى ينجلي...!!

وصلت لمرحلة أبحث فيها عن كأس العرب وكأس الخليج وكاس آسيا أكثر من بحثي الوصول إلى نهائيات كأس العالم، ومن يشاركني في هذه الرغبة كثر أستثني إعلام إلا... سالم....؟!

نعم أتمنى ذلك كما يتمناه كل محب صادق للمنتخب، وأقول صادق لأن بيننا من يهمهم النادي ولاعب النادي فقط...!!

كأس العرب قدم الدرس تلو الدرس للمنتخبات (المرفهة)، بل وأبرق لنا بعدة رسائل وصلت كلها إلى كل من يفهم معنى قيمة كل منتخب الشرائية، وأظن أن المعنى واضح ولا يحتاج إلى فتح قوس وجلب آخر....!!!

إلى سالم وزملائه: هل تعون معنى الروح، وهل تعرفون أن خلطة الروح لا تباع ولا تُشترى بل (تُرى بالعين المجردة) على وجه كل لاعب أثناء وبعد المباراة، لكن للأسف وجدت كل ذلك في غير منتخباتنا الخليجية وأولها منتخبنا، أليس كذلك يا زملاء سالم..!