لسنوات مضت، كانت وزارة النقل تنفي على لسان مسؤوليها عن نيتها خصخصة بعض الطرق في المملكة من خلال رسوم تدفع عن استخدام هذا الطريق أو ذاك، قبل أيام صرح وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر بأن الوزارة سوف تبدأ بالخصخصة وسوف تكون البداية في طريق جدة - مكة السريع، وهذه الخطوة يقابلها البعض ويرفضها البعض الآخر، وأعتقد أن التجربة خير برهان، والكثير من الدول الخليجية والأوروبية لديها خطوط برية سريعة وفيها الكثير تديره وتستثمره شركات محلية وعالمية مقابل رسوم هي أقرب إلى الرمزية، ويفترض أن هذه الطرق ذات الرسوم أن تكون في حالة جيدة من حيث جودتها وإنارتها بالكامل، وأن تتوفر فيها محطات ومراكز خدمة على أعلى المستويات، وأن يكون هناك متابعة عليها في حال وجود مشكلة مرورية بالمعنى الصريح، يفترض بهذه النوعية من الطرق أن تكون مريحة جداً ويتوفر بها جميع الخدمات ومرافق سكنية حديثة وليست مرتفعة السعر، هذا في حال نجحت هذه التجربة وعممت على طرق برية رئيسية مثل طريق الرياض-الدمام أو الرياض - القصيم وغير ذلك من الطرق الأخرى، قد نجد الشاحنات وبعض السيارات تفضّل استخدام طرق قديمة أو موازية ولا يعني هذا عدم الاهتمام بهذه الطرق الفرعية، مثل هذا التنوع سوف يخلق حراكاً اقتصادياً كبيراً سواء في الطرق ذات الرسوم الإلزامية أو الطرق الأخرى، حيث سوف تنتعش المدن والقرى التي تمر بها الطرق المجانية، تنويع مصادر الدخل مهم وعنصر أساسي في فلسفة ورؤية المملكة القائمة على الدفع بالقطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار بقطاع النقل بشكل عام وخاصة النقل البري والسكة الحديدية والتي تأخرنا في طرحها في برامج التخصيص، والمملكة تتمتع بمكانة جغرافية مميزة، وتأتي في منطقة تربط قارات العالم ودول آسيا والخليج وصولاً لأوروبا، تخيل خطوط سكك حديدة حديثة تربط المملكة مع دول الخليج مروراً لبلاد الشام، وكلنا نسمع عن الجسر البري من شرق المملكة إلى غربها.

البعض منا لديه حساسية مفرطة تجاه رسوم الطرق بين المدن، وأنا أؤمن أن التخصيص لهذه الطرق مفتاح التغير في جودة الطرق لدينا، ولا يعني هذا أن تكون الرسوم مرتفعة بل مناسبة لجميع الطبقات الاجتماعية مثل ما بين عشرة وعشرين ريالاً للرحلة، ويعتمد على طول المسافة لهذا الطريق، وكلنا يعرف أن التقنية وتطبيقاتها تخدم مثل هذه المشاريع، علينا إيجاد حلول مبتكرة وبأسعار معقولة لتحسين حالة الطرق البرية والتي يعاني البعض منها من رداءة الحال، ففي حال إن استثمرت شركات في بعض الطرق سوف يخلق منافسة قوية بين الشركات المشغلة وقد تكون هذه الرسوم دافعاً للبعض في استخدام أكثر من راكب في العربة في مثل هذه الرحلات، أو استخدام وسائل نقل أخرى مثل السكك الحديدية في حال توفرها. هناك دول غنية جداً تستخدم رسوم الطرق وفي الأنفاق الممتدة تحت البحار، وكل هذه الرسوم تستخدم في تطوير هذه الطرق حتى تكون فيها الرحلة سهلة وآمنة، وقد تكون السرعة فيها مرتفعة في بعض مساراتها.