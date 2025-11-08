في مجال الرياضة وتحديداً كرة القدم النقد مطلوب، والإشارة إلى الأخطاء أمر مهم، حتى يسير العمل وفق المنهج الصحيح، وتتحقق من خلاله النتائج المرجوة، لهذا قبل أن نتحدث عن قيمة النقد يجب أن نحدد معايير للناقد وفق إطار معين، كرة القدم اليوم أصبحت صناعة في كثير من دول العالم؛ وبالتالي من الطبيعي أن تحظى باهتمام المؤسسات الرياضية في العالم، لذا حين نشاهد بعض البرامج الرياضية والمرتبطة بالنقد وتقديم الآراء الخاصة بالأندية أو المنتخبات أو حتى اللاعب الذي يؤدي هذه المهمة داخل الملعب، فنحن نبحث عن عقول لديها الإمكانيات والثقافة المستندة على خبرة طويلة في هذا المجال، يستطيع الإعلامي أن يكون ناقداً، ويقدم آراء مفيدة، ويستطيع لاعب سابق أن يصبح ضمن هذا الإطار، بل ربما هو الأكثر قرباً لقبول رأيه، وفي الوقت نفسه ليس كل اللاعبين السابقين ينطبق عليهم هذا الأمر، يجب دراسة هذا الأمر من كل الجوانب خاصة فيما يتعلق باللاعب السابق الذي أصبح ناقداً في بعض البرامج الرياضية، ليس كل لاعب أو نجم سابق يمكن أن تتحقق فيه مواصفات الناقد الجيد، بعضهم لديه اطلاع، ويستطيع التحدث وعنده مسيرة تعليمية مميزة وهم كثر ولله الحمد، لكن تبقى جوانب أخرى يجب النظر فيها، فأحياناً تجد لاعباً لديه حسابات شخصية مع نادٍ معين أو ناقماً على المنتخبات السعودية أو أي دوافع أخرى، بهذا التصور لا يمكن يكون لدى هذا النجم السابق حياد في طرحه، أيضاً بعض اللاعبين السابقين لم يحالفهم التوفيق كلاعب ولا كمدرب رغم أنه خاض التجربة، ولا إدارياً بعد أن خاض التجربة، سلسلة الفشل التي عاشها لا تجعل منه ناقداً جيداً يمكن أن تكون لديه إضافة مفيدة؛ لأنه لو كان يملك الرؤية الصحيحة لانعكس ذلك على مسيرته في كرة القدم، في ملاعبنا شباب سعوديون يخوضون التجربة مع نجوم العالم في دورينا يستحقون من النقاد في البرامج الرياضية الدعم والصبر لا السخرية من مستوياتهم والتقليل من إمكانياتهم كما يفعل بعض النقاد، نحن في فترة صعبة قلّت فيها المواهب، ونحتاج إلى كل النجوم للمشاركة في المحافل العالمية والقارية، وحتى نؤسس لهذا العمل يجب أن تكون درجة اهتمامنا على كافة المستويات جيدة، لن نصنع جيلاً قوياً يخدم المنتخبات السعودية طالما لا نقدم الدعم الكافي والمناسب لهم، في دولة المغرب هناك تجارب ناجحة وبرامج رائعة من نتائجها تحقيق بطولة كأس العالم للشباب.



