لا يوجد أمامك في موقع (إكس) وأنت تطرح رأياً ألا تقبل ردة الفعل، ففي هذا المنبر (المثري) لا توجد منطقة رمادية يا أبيض يا أسود يا مع يا ضد.

إلا أن ثمة من يرد ليشتمك، وهنا عليك إحالة صاحب هذا الفعل إلى البلوك كنوع من المحاكمة المستعجلة.

أثنيت على حوار الأستاذ ياسر المسحل مع الزميل عبدالله المديفر، فتبادل بعض سكان حارة إكس الأدوار في الانتقاص من ثنائي تحت عناوين مختلفة والتفاصيل واحدة.

هكذا غردت: «ظهور ولا أروع وشفافية ولا أقوى وثقة كبيرة تجلت بحضور ياسر المسحل ببرنامج في الصورة مع الزميل عبدالله المديفر».

ولا أعلم أين أخطأت في إعجابي بما طرح في الحوار.

لكنني أعلم أن ظهر الاتحاد السعودي لكرة القدم مكشوف لكل من أغضبه ناديه.

أنا حر سأثني على كل من يستحق الثناء ومن لا يعجبه كلامي يختلف معي بشرط أن يكون للاختلاف ما يبرره.

هذه نماذج من الردود: أستاذ أحمد، ‏إعلامي مخضرم له مكانة، وأنا أحترمك وأقدرك، ‏لكن جملتك: «شفافية ولا أقوى وثقة كبيرة..

‏إما أنك مجبور على المدح واستبعد ذلك

‏أو أنك ما سمعت إجاباته»..

وهذا رد آخر: «كنت أهلاوي حقيقي كان انتقدت كلامه عن إمكانية سحب السوبر اللي كلنا ندري وأنت تدري أكثر منا أن لو فاز بها فريق غير الأهلي ما كان فيه شكوى ولا كان فيه إمكانية لسحبها

‏مع الأسف يا أستاذ أحمد كنت أعتبرك رمز للإعلام الأهلاوي لكن الحمد لله اللي أظهرك على حقيقتك».

الرد الأول فيه رأي ويحترم مع تحفظي على «أو أنك ماسمعت إجاباته»، أما الثاني فكان إقصائياً وأظن أنه وقع في فخ سؤال افتراضي وإجابة افتراضية..

عموماً احترموا الآراء حتى لو لم تعجبكم لكن لا تسفهوها..