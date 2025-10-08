‏مع اقتراب العام الميلادي من نهايته، تتهيأ الرياض لانطلاقة هي الأجمل في تاريخ الطيران السعودي، انطلاقةٍ تمزج بين الأصالة والرؤية والطموح الذي لا سقف له.تبتسم الأرض مع تباشير الوسم، وتفوح رائحة الخزامى من رمال نجد لتعلن أن موسماً جديداً يحلّق هذه المرة في السماء لا على الأرض.تستعد «طيران الرياض» لافتتاح فصل جديد في سجلات الطيران العالمي، حاملةً وعد الوطن بأن يكون المستقبل أكثر أناقة وجرأة واتساعاً.‏منذ اللحظة الأولى، لم تُرِد أن تكون ناقلاً جويّاً فقط، بل تجربة سعودية متكاملة تُعيد تعريف مفهوم السفر، حيث يلتقي الذوق الرفيع بالتقنية، وحيث تتحول الرحلة إلى تكامل ثقافي بين الإنسان والمكان.‏الألوان البنفسجية المستوحاة من الخزامى ليست ترفاً بصرياً، إنها توقيع سعودي صميم على وجه العالم، كما أنها فلسفة أنيقة تلخّص كيف يمكن للجمال أن يولد من الصحراء وأن يشكّل هوية تحلّق بلا حدود.‏طيران الرياض تسابق الزمن؛ لتكون أكثر من ناقل وطني، فهي منصة للتفوق السعودي في المجالات كافة.‏ابتكرت نظاماً فريداً لتجربة سفر ذكي يعتمد على تحليل سلوك الراكب وتفضيلاته من أجل خدمة مصممة لكل شخص على حدة، من اختيار المقعد حتى نوع الوجبة والموسيقى المصاحبة للرحلة، كما تعتزم إدخال مفهوم «الضيافة المستدامة» التي تراعي البيئة باستخدام أدوات قابلة لإعادة التدوير، وتقليل البصمة الكربونية عبر أسطول حديث يعتمد على تقنيات الطيران النظيف.‏ولأن الرياض عاصمة المستقبل، فقد أرادت أن تكون شركتها الناقلة انعكاساً حيّاً لهذه الرؤية، صُمّمت المقصورات الداخلية لتجسّد روح المدينة، مزيج من الأصالة والذكاء والفخامة، مع شاشات تفاعلية تتحدث بلغات العالم وتُعرّف المسافرين بالثقافة السعودية بأسلوبٍ مُلهم.‏في كل رحلة هناك ما يمكن شرحه، من الهندسة المبدعة إلى الخدمات التي ابتكرتها العقول السعودية، حيث تحكي كل التفاصيل أن الوطن أصبح يصدّر الإبداع لا يستورده.عندما تقلع طائرات «Riyadh Air» من قلب الصحراء فهي لا تغادر المدينة بقدر ما تحملها معها إلى كل سماء، من لندن ونيويورك وباريس إلى طوكيو وسيدني وكيب تاون، هي رسالة مكتوبة بلغة الأفق تقول إن الرياض لم تعد تنتظر دورها إنما تصنعه، وأن الخزامى التي كانت تزيّن الأرض أصبحت تُزهر بين الغيوم وتقول للعالم «هذه السعودية الجديدة» تحلّق بأحلامها ولا تعرف الهبوط.