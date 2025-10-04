تحمل المدينة المنورة في وجدان المسلمين مكانة لا تُضاهى، فهي أرض الهجرة النبوية ومهد الدولة الإسلامية الأولى، واليوم، تشهد هذه المدينة المباركة تحولاً نوعياً بعد إطلاق هويتها السياحية الجديدة، في خطوة تعيد صياغة علاقتها بملايين الزوار القادمين من كل أصقاع العالم، وهذا الإطلاق يرسم ملامح مرحلة جديدة تستلهم عمق التاريخ وقدسية المكان، وتحولهما إلى تجربة استثنائية ينعم بها كل قاصد لطيبة الطيبة.وينسجم تعزيز مكانة المدينة كوجهة سياحية عالمية رائدة، مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي وضعت السياحة في قلب التحول الاقتصادي. والمدينة المنورة، بما تحمله من ثقل روحي وحضاري، تمثل نموذجاً فريداً للسياحة الثقافية لتصبح وجهة دائمة على خريطة السفر العالمية.والهوية السياحية الجديدة للمدينة المنورة خطوة محورية لإثراء تجربة ضيوف الرحمن، والهدف هو تقديم تجربة متكاملة تتجاوز المألوف، وتشمل برامج ثقافية وتاريخية غنية، وخدمات ضيافة عالمية المستوى، وتحسين كل جانب من جوانب إقامتهم، لضمان أن تكون فترة زيارتهم مثرية ومريحة على حد سواء.وهذه الهوية تفتح آفاقاً واسعة لتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، فالاستثمار في القطاع السياحي يعني خلق فرص عمل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإحياء الحرف التقليدية، وبناء جسور التواصل الإنساني والحضاري، وكل زائر يغادر المدينة وهو يحمل معه ذكرى جميلة، يصبح سفيراً لها في بلاده، وهذا أعمق أشكال التسويق وأكثرها تأثيراً.وستكون الهوية السياحية الجديدة للمدينة بمثابة محفز للنمو الاقتصادي، وستخلق فرصاً تتطلب إقامة مشاريع كبرى مثل، فنادق وبنية تحتية لرفع القدرة الاستيعابية، وهذا التوازن بين المشاريع الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيضمن تنمية مستدامة وشاملة، تُثري تجربة الزائر وتُشرك المجتمع المحلي.ما يحدث في المدينة المنورة اليوم هو شهادة على إرادة التطوير التي تحترم الماضي وتستشرف المستقبل. هوية سياحية تحمل روح المكان، وتترجم طموحات وطن يعيد كتابة مستقبله بيد أبنائه، وحين تنجح مدينة في أن تكون وفية لإرثها ومنفتحة على العالم في آن واحد، فإنها تصنع نموذجاً يستحق الاحتفاء.