يعيش نادي الاتحاد واحدة من أكثر مراحله حساسية في السنوات الأخيرة، حيث ما زال ملف الجهاز الفني الجديد معلقًا دون حسم، رغم مرور فترة على إقالة المدرب السابق بلان. هذا التأخير يثير العديد من التساؤلات، خصوصًا أن الفريق مقبل على استحقاقات قوية لا تحتمل أي نوع من الارتباك.مدرب غائب.. إدارة صامتة وجمهور غاضب!هذا هو العنوان العريض للمشهد الاتحادي الحالي. فالجماهير باتت في حالة استياء واضحة من طول فترة الانتظار، والإدارة لم تُقدم حتى الآن أي مؤشرات واضحة نحو التعاقد مع المدرب الأنسب. ومع كل يوم يمر، تتضاعف المخاوف من أن يفقد الفريق فرصة إعادة ترتيب أوراقه مبكرًا قبل دخول المنافسات المقبلة.إن اختيار مدرب جديد لا يجب أن يكون مجرد قرار عابر، بل هو الخطوة الأولى في إنقاذ موسم بدأ يتعثر. الاتحاد بحاجة إلى مدرب يمتلك الطموح والشغف، ويملك القدرة على إعادة الروح للاعبين، والأهم أن يُدعم بجهاز فني متخصص، خصوصًا مدرب لياقة يرفع من الجاهزية البدنية للفريق، وكادر طبي قادر على التعامل مع الإصابات المتكررة التي أنهكت التشكيلة.الجماهير الاتحادية التي ملأت المدرجات ورفعت شعارات الوفاء تنتظر اليوم أفعالًا لا أقوالًا، وقرارات تعكس جدية الإدارة في إنقاذ الموسم. فالوقت يمر بسرعة، وكل دقيقة تأخير قد تُحسب خسارة جديدة في سجل موسم يحتاج إلى إصلاح عاجل وسريع.