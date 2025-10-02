شكل ملتقى «بيبان» خلال نسخه العشر الماضية واحدة من أبرز المنصات الوطنية الداعمة لريادة الأعمال، وأسهم بشكل فاعل في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر جمع رواد الأعمال والمستثمرين والجهات الممكنة تحت سقف واحد، وفتح آفاقاً واسعة أمام الشباب لدخول السوق، من خلال ما قدّمه من فرص استثمارية، وشبكات علاقات، وخدمات استشارية وتدريبية عززت قدرتهم على تحويل الأفكار إلى مشاريع مستدامة !ويقام الملتقى هذا العام خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2025 في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات تحت شعار «وجهة عالمية للفرص» !وانعكاساً لهذه الجهود في تعزيز بيئة الأعمال، تظهر لغة الأرقام اليوم كدليل حيّ على حجم التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة، ففي زمن تتراجع فيه الشعارات أمام لغة الأرقام، يبرز تقرير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للربع الثاني من عام 2025م كدليل على التغير الاقتصادي الحقيقي والذي يظهر أن المملكة سجلت أكثر من 1.7 مليون سجل تجاري قائم، بزيادة بلغت 2% مقارنة بالربع الأول، إضافةً إلى إصدار أكثر من 80 ألف سجل جديد خلال ثلاثة أشهر فقط، كما يتجلى شكل قطاع التجارة الإلكترونية بوضوح، إذ بلغ عدد السجلات التجارية فيه بنهاية الربع الثاني 39,366 سجلاً، في مؤشر على التحول المتسارع في طبيعة النشاطات التجارية واتجاهات السوق !هذه القفزات الرقمية ليست وليدة الصدفة، وإنما جاءت نتيجة مباشرة لجهود تمكينية متراكمة، تقودها «منشآت» عبر مبادرات نوعية، جعلت المملكة تتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ملف ريادة الأعمال !استكمالاً لهذا الزخم، يأتي ملتقى «بيبان 2025» كمنصة اقتصادية متكاملة تتجاوز فكرة الفعاليات التقليدية، ليكون نقطة التقاء بين المُمكّنين، وأصحاب الأفكار، والمستثمرين، تحت شعار «وجهة عالمية للفرص»، الملتقى يُقام بالمملكة بدعم من البيئة التشريعية والاقتصادية المرنة، ويُعد امتداداً عالمياً لسلسلة بيبان السابقة، لكنه هذه المرة بأفق أوسع وتأثير أعمق !ما يميّز «بيبان 2025»، أنه يشرع أبوابه السبعة لتكون جسوراً نحو الابتكار والاستثمار والتجارة الرقمية، ومساحات رحبة لتمكين منظومة ريادة الأعمال في مختلف قطاعاتها !ويقدّم الملتقى للزوار والمشاركين منظومة متكاملة من الأدوات، تشمل ورش عمل، دورات تدريبية، وجلسات استشارية (2,150 جلسة)، وإرشادية (1,000 جلسة)، مما يعزز من جاهزية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويزيد من فاعلية مشاركتها في الاقتصاد الوطني !وتعكس الأرقام الضخمة للملتقى حجمه وتأثيره، حيث يشارك فيه أكثر من 150 دولة، وأكثر من 1,000 عارض، و200 متحدث، و40 جهة ممكنة، ويطرح أكثر من 10,000 فرصة استثمارية، ويستقبل أكثر من 140 ألف زائر، ما يرسخ مكانته كأكبر حدث ريادي اقتصادي في المنطقة !ولا يُمكن قراءة هذه المعطيات بمعزل عن نتائج تقرير منشآت، الذي يشير إلى أن 38% من السجلات التجارية القائمة تعود لمشاريع شبابية، و47% منها مملوكة لنساء، ما يعكس تغيّراً نوعياً في تركيبة السوق السعودي، ويفتح الباب أمام مستقبل اقتصادي أكثر شمولية !باختصار.. يعكس ملتقى «بيبان 2025» واقعاً اقتصادياً يتجاوز فكرة المعارض والفعاليات، ويجسد تحول السياسات الريادية إلى أدوات عملية تدعم نمو المنشآت وتخلق فرصاً قابلة للتنفيذ، تبدأ من الفكرة وتنتهي بمشروع ناجح يُسهم في الناتج المحلي ويقود السوق نحو مزيد من التنوع والاستدامة !