الأول من شهر أكتوبر الموافق لتاريخ اليوم (الأربعاء) هو اليوم العالمي لكبار السن.مع تغيّر أنماط الحياة العصرية، يفتقر كبار السن في العديد من دول العالم إلى الدعم والتعاطف من أفراد المجتمع. وتُلاحظ، في بعض الحالات، انتهاكات لحقوقهم. لكن بفضل الله هذه الانتهاكات قليلة في بلادنا، فكبار السن لدينا رواة لتاريخنا الوطني، ومن الرائع الاستماع إلى قصصهم والتعلّم منها.إلى جانب أنهم كنزٌ من الحكمة والأشعار وتجارب الحياة الواقعية. إنهم من عايشوا قسوة الحياة، وشهدوا وفعلوا الكثير لوطنهم، ومن يعلموننا الكثير عن الحياة؛ ولأن ديننا الحنيف سبق جميع خطابات وقوانين حقوق الإنسان لذا نهتم برعايتهم والتعلم منهم.ولطالما كانت مسألة دور المسنين والرعاية المناسبة لهم موضوعاً مثيراً للاهتمام. في رأيي، تقع على عاتق الأسرة مسؤولية رعاية كبار السن عند كبرهم. بعد ذلك، ينبغي على الحكومة والمجتمع اتخاذ خطوات لضمان حصول كبار السن ودور المسنين على الرعاية اللازمة لحياة صحية. لقد كرّس كبار السن حياتهم لعائلاتهم، فقد ربوهم ودعموهم ومكنوهم من العيش في المجتمع، وغرسوا فيهم القيم والشجاعة والدافع لمواجهة جميع الصعاب. لذا، عندما يكبرون ويحتاجون إلى الدعم المعنوي والمادي، تقع على عاتق الأسرة مسؤولية الوقوف بجانبهم، وتقديم الاحترام والحب والرعاية لهم كما قدموها لهم عندما كانوا يعتمدون عليهم.بالإضافة إلى ذلك، قد تعجز الأسرة في بعض الأحيان عن رعاية كبار السن، مثل المشاكل المالية أو عدم وجود أحد في الأسرة. في هذه الحالات، أقترح أن تتحمل الحكومة مسؤولية تغطية نفقاتهم. ذلك أفضل من وضعهم في دور الرعاية.