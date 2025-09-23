للوطن عز ومُهابة واحترام‏لو حكيت بموطني مهما حكيت‏ما يوصف موطني شعر وكلام‏يعجز التعبير عن وصف الوطن* شعر بدأت به هذا النثر عن وطني الذي تصغر أمامه الكلمات وتتباهى به الهامات.* «انت ما مثلك بهالدنيا بلد».. هكذا نردد ومحمد عبده يشدو بـ«فوق هام السحب» التي خلد بها البدر المعنى الأجمل في الكتابه للوطن.* ولا غرابة أن نرى الوطن كل الوطن يرتدي زياً موحداً في يوم احتفالنا به.متى تغرد؛ اليوم الوطني ليس مجرد ذكرى، بل هو قصة أمجاد تُروى، وفخر يتجدد، ووطن يتسع بحبه كل يوم.‏• في هذا اليوم نستحضر ماضي الأجداد، ونعيش حاضرنا المزدهر، ونستشرف مستقبلاً يقوده الحلم والطموح.‏• الوطن ليس أرضاً فقط، بل هو كرامة، هوية، وانتماء لا ينتهي.‏ شعر عن اليوم الوطني (أبيات قصيرة)‏وطني الحبيب وكل يومٍ فيك عيد‏في ظل رايتك الأبية نستزيد‏يا موطني لك في الفؤاد محبةٌ‏تبقى مدى الأيام لا تتبدّد‏أرض الكرامة والمروءة والعطاء‏فيك الرجالُ تُسابق العلياءومضةهذا الوطن يا نسـل آدم وحـوا‏هذا الوطن نخلة وسيفين واحلام‏هذا الوطـن والشعب فيه ايتقوّى‏لا طق عـود بـ عـود وشعيل ماقام‏هذا الوطـن والنبض فـالقلب جوا‏والراس مثل طويق شامـخ وقدام‏هذا الـوطن : سوى وسوى وسوى‏ولا يكـفّي المملكة يوم في عـام‏#نايف_الجهيلي