هل جميع القرارات المتعلقة بمشاركة ثمانية أو عشرة لاعبين أجانب في أندية الدرجة الممتازة تعود فكرتها ومنبعها إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعتقد أن الإستراتيجيات الكبرى يرسمها خبراء أجانب مُنحوا كامل الصلاحيات، فغيّروا هوية الأندية السعودية والدوري السعودي بسرعة ملحوظة، في انسجام تام مع رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتصبح أنديتنا ودورينا بملامح عالمية .- أتمنى أن يصلح الاتحاد السعودي لكرة القدم تخبّطات اللجان المختلفة ورابطة المحترفين، لكن هناك اعتقاد أن بعض اللجان تتمتع بـ«حماية» تمنع أي تدخل. والأدلة على التخبطات كثيرة، واستمرارها دون حلول يكشف أن الوضع يبقى كما هو حتى إشعار آخر.- هل قرار إعادة مدرب الأخضر كان صادراً عن الاتحاد نفسه. فالاستقالة المفاجئة، وظروفها المحرجة، والخسائر المترتبة عليها، كلها كانت كافية لرفض عودته رفضاً قاطعاً، حتى لو لم يتبقَّ مدرب واحد في العالم غيره. لكن وإن تعددت «لكن» وأخواتها في طرحها ونبرة صوتها وحضرت في أكثر من حالة لتكشف «شئنا أم أبينا» أن صنّاع القرار يعملون من خلف الكواليس تحت شعار «مصلحة الكرة السعودية» هم الأدرى بمصلحتها ومصالحها.- أخيراً وليس آخراً... اتمنى أن يتغير النقل التلفزيوني لدورينا هذا الموسم إلى الأفضل شكلاً ومضموناً بعدما أسندت المهنة لقناة ثمانية.- لا أملك في نهاية هذا الهمس الصادق إلا أن أردد نفسي ومتى عيني أصدق بس مين أصدق وهو مين يللي أصدقه؟!