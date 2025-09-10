وأنت تكتب عليك أن تختار عباراتك وتجتهد في وضع كل كلمة في سياقها الصحيح.هكذا غرد أحد الزملاء ولا خلاف على جمال المضمون.رددت عليه كنوع من التواصل وتأكيد الإعجاب، وهنا انفرط العقد ردوداً كان أقلها حدة (تطبلوا لبعض) وما بين كل رد وآخر كلام لا يقال.من أوصلنا إلى هذه المرحلة هو التعصب، فالرضا عليك وعدم الرضا يحدده ميولك.لا يهمهم ماذا تكتب أو ماذا تقول بقدر ما يهمهم ميولك.نقول دائماً إننا نعيش مرحلة واعية وجيلاً مختلفاً، لكن إفرازات التعصب لا يحكمها جيل ولا يتحكم فيها عقل، ولهذا نحرص أن نبتعد عن اشتباك الخاسر فيه أنت وأنا.يسألني أحد الأصدقاء كيف تتحملون ردود موقع إكس، فقلت من جهتي وصلت إلى قناعة أن التجاهل أفضل رد، لكن ثمة زملاء لا يتحملون ويدخلون عش الدبابير بمجاراة الردود المتجاوزة بردود تزيد الطين بلة.وعليه دائماً احذر الزملاء بعدم الرد على أي مغرد مسيء؛ لأن رده يشرعن لهذا المغرد الرد بكل ما يملك من العبارات الهابطة وفي نهاية الأمر يقع اللوم عليك وليس عليه وهذه (حقيقة).عبدالإله العمري يجب أن يمنح حق الاختيار بالاستمرار مع النصر أو الرحيل للاتحاد مع الاحتفاظ بحق النادي المالي؛ لأنني أرى أن اللاعب قلبه يحكمه وهنا ينبغي أن يحكم النصر العقل.ومضةلا تفرط في قلب أحبك‏لأن القلوب أفلست‏وأصبح من الصعب أن تجد قلباً‏يمنحك الحب أو السعادة‏قليلة تلك القلوب‏التي تعطي بلا مقابل!‏لـ فاروق جويدة