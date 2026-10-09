كشفت المحكمة البريطانية تفاصيل مروعة في قضية مقتل طبيبة العائلة المالكة الدكتورة هانا تيري، التي عُثر عليها جثة هامدة داخل منزلها الفاخر في قرية ديرسينغهام قرب ضيعة ساندرينغهام الملكية بمحافظة نورفولك، في جريمة هزّت الوسط الطبي والعائلة المالكة على حد سواء.

ووفق صحيفة (ذا صن)، أحيل زوجها مارك كين إلى المحكمة بتهمة القتل العمد، بعدما وجّه إليها ضربات قاتلة بفأس على رأسها وقام بخنقها حتى الموت، بينما كان طفلاهما مع أطفال آخرين داخل المنزل خلال حفل مبيت.

وأمام محكمة كينغز لين، ادّعى الزوج في اتصال فجر اليوم التالي أن المنزل تعرض لسطو مسلح، مستعرضاً جروحاً سطحية على جسده بزعم اشتباكه مع «مقتحم غريب» في الطابق السفلي بينما كانت زوجته نائمة في الأعلى. غير أن تحقيقات الشرطة وتقرير الطب الشرعي كشفا زيف روايته، إذ أظهر الفحص تعرض الضحية لإصابات حادة بآلة صلبة في الرأس وضغط شديد على الرقبة أدى إلى وفاتها قبل وصول الإسعاف، ما أكد أن الجريمة وقعت داخل المنزل دون أي وجود لمقتحم خارجي.

وظهر المتهم عبر الفيديو من سجن نورويتش دون أن يبدي أي مشاعر، مكتفياً بالتحقق من هويته، ليتم إيداعه السجن الاحتياطي بانتظار جلسة محاكمته المقررة في ديسمبر المقبل. وعبّرت أسرة الضحية والوسط الطبي عن صدمة بالغة جراء الجريمة، إذ كانت الدكتورة هانا طبيبة متميزة وقدمت خدماتها الاستشارية لأعضاء من العائلة المالكة، بمن فيهم الملكة كاميلا خلال إقامتهم في ضيعة ساندرينغهام.

وفي بيان نعي، وصفتها عائلتها بأنها أم وابنة وصديقة محبوبة، فيما أكد زملاؤها في المركز الطبي أنها كانت طبيبة استثنائية ترك غيابها أثراً عميقاً في المجتمع الطبي.