استعادت شرطة هونغ كونغ كمية من الذهب المسروق تُقدّر بنحو 30 مليون دولار هونغ كونغ، بعد عملية سرقة محكمة جرت داخل غرفة فندق في منطقة كوان تونغ، اعتمد خلالها الجناة على حيلة دقيقة لإخفاء المسروقات.

وجاءت الواقعة عقب بلاغ تلقته السلطات من رجل صيني أفاد بسرقة نحو 30 كيلوغراماً من حبيبات الذهب الخالص من داخل حقيبته أثناء إقامته بالفندق. وأوضح أن اللصوص استبدلوا الذهب بثماني زجاجات من منعم الأقمشة تحمل وزناً مماثلاً تقريباً، في محاولة لإخفاء الجريمة، بالتزامن مع اختفاء صديق كان يشاركه الغرفة.

وبعد تحقيقات مكثفة، تمكنت الشرطة من فك لغز العملية المعقدة، وألقت القبض على رجلين يشتبه في تورطهما في السرقة، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق لكشف تفاصيل التخطيط للجريمة وتحديد ما إذا كان هناك متورطون آخرون.