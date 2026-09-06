قررت النيابة العامة في مصر حجز رئيس مجلس إدارة الشركة المؤجرة لكافيهات منطقة المقطم، باهي سليمان، لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات، في واقعة اتهامه بممارسة أعمال البلطجة ضد مستأجري الكافيهات ومحاولة قطع التيار الكهربائي عنهم للضغط عليهم لرفع القيمة الإيجارية.



بلطجة وتلويح بالعنف



أمرت جهات التحقيق بضبط وإحضار باهي سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، لاتهامه بالاستعانة بـ«إسماعيل دولار» لممارسة أعمال البلطجة ضد المستأجرين، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه. وكشفت تحقيقات النيابة في واقعة اتهام إسماعيل دولار وآخرين بممارسة أعمال البلطجة والتلويح بالعنف ضد مستأجري كافيهات المقطم ومحاولة قطع التيار الكهربائي عنهم، عن أقوال المتهمين في الواقعة.



استعراض قوة



وأنكر إسماعيل دولار أمام جهات التحقيق الاتهامات المنسوبة إليه في القضية المتهم فيها وآخرون باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد داخل أحد المجمعات التجارية. ونفى إسماعيل دولار، خلال التحقيقات، استعانة الشركة المؤجرة للكافيهات به لقطع التيار الكهربائي عن الكافيهات للضغط على المستأجرين لرفع القيمة الإيجارية. وتابع المتهم أنه حضر إلى المجمع التجاري بمفرده للتنسيق مع الشركة المؤجرة بشأن الاستعانة بأفراد أمن للمكان من خلاله، مشيرًا إلى أنه إذا كان يريد استعراض القوة، لحضر برفقة أفراد شركته.