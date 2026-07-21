خيم الحزن والذهول على الوسط الفني والاستعراضي، إثر الإعلان المفاجئ عن وفاة الحسناء لاتويا مالكولم، إحدى أبرز نجمات نهائيات مسابقة ملكة جمال الكون عن عمر ناهز 35 عاماً، في رحيل مبكر أثار صدمة واسعة وتساؤلات محزنة بين محبيها وجمهور مسابقات الجمال حول العالم.

وأكدت الجهة المنظمة لمسابقة ملكة جمال الكون في جامايكا الخبر عبر بيان نعي رسمي نُشر على حسابها في منصة «إنستغرام»، عبّرت فيه عن أسفها العميق لرحيل لاتويا التي شاركت في منافسات عام 2024، ووجهت التعازي لعائلتها وأصدقائها. ولم تفصح المنظمة أو المقربون من الراحلة حتى اللحظة عن أي تفاصيل تتعلق بأسباب الوفاة المفاجئة، مما زاد من حالة الذهول والتعاطف الشديد مع القصة.

وفور انتشار خبر الرحيل، تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء افتراضي، حيث عبّر المتابعون والزملاء عن صدمتهم الكبيرة لغياب لاتويا وهي في قمة شبابها. وعلّق أحد من عملوا معها: «كانت إنسانة رائعة بكل ما تحمله الكلمة، والعمل معها عام 2024 كان بمثابة نسمة هواء منعشة». بينما كتبت إحدى معجباتها: «كانت تفيض بالنور وتشع بالفرح دائمًا، من الصعب جدًا تصديق أنها رحلت بهذه السرعة».

وتمتلك لاتويا مالكولم مسيرة متميزة في مجالات الاستعراض والجمال امتدت لأكثر من عقد: