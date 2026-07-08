قد يكون الجلوس على الأرض لفترات قصيرة عادة يومية مفيدة، خصوصاً مع تزايد ساعات الجلوس على الكراسي في العمل والمنزل، إذ يمنح الجسم فرصة للحركة ويُنشّط عضلات ومفاصل لا تُستخدم بالقدر نفسه أثناء الجلوس التقليدي.

وتشير المعلومات إلى أن الجلوس على الأرض، يسهم في تحسين مرونة الوركين والركبتين، وتعزيز التوازن من خلال تنشيط عضلات الجذع، إضافة إلى تشجيع تغيير وضعيات الجلوس والحد من البقاء في وضعية ثابتة لفترات طويلة، ما يدعم الوعي بوضعية الجسم ويمنحه حركة إضافية عند الجلوس والوقوف.

وينصح بممارسة هذه العادة لمدة تراوح بين 10 و15 دقيقة يومياً، مع تغيير وضعية الجلوس باستمرار، واستخدام وسادة عند الحاجة لتوفير مزيد من الراحة، مع التوقف فور الشعور بأي ألم أو انزعاج.

ورغم فوائدها المحتملة، فإن الجلوس على الأرض قد لا يناسب الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الركبتين أو الوركين أو صعوبة في الحركة، لذا يُفضّل استشارة الطبيب قبل اعتمادها بشكل منتظم إذا كانت هناك مشكلات صحية.