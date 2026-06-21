عاد المدعو «سمكري البني آدمين» إلى إثارة الجدل في مصر بعد ظهوره مجددًا عقب انتهاء فترة العقوبة التي قضاها بالسجن خمس سنوات بتهمة انتحال صفة طبيب، ليعلن افتتاح مركز جديد للعلاج اليدوي رغم منعه قانونيًا من ممارسة أي نشاط طبي.

وحذّرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي من التعامل مع (يوسف خ.ع، المعروف إعلاميًا بـ«سمكري البني آدمين»)، مؤكدة أنه بدأ الترويج لافتتاح مركز جديد للكيروبراكتيك تحت اسم «عالم الطقطقة» في منطقة شبرا، في مخالفة صريحة للقانون ولحكم السجن المشدد الصادر بحقه عام 2021.

وقالت النقابة في بلاغ رسمي لوزيري الصحة والعمل ومدير أمن القاهرة إن ممارسات «الطقطقة» على العمود الفقري من قبل غير المتخصصين قد تؤدي إلى إصابات خطيرة تصل إلى الشلل الرباعي أو الوفاة، مشيرة إلى أن المذكور يستخدم بطاقة مزاولة حرفة بمسمى «مدلك حمام» كغطاء لاستقبال المرضى، رغم أن استقبال الحالات المرضية يتطلب ترخيصًا طبيًا رسميًا.

وطالبت النقابة بإغلاق «الأبواب الخلفية» التي تسمح بظهور مثل هذه الممارسات، عبر إلغاء «اللجنة المهنية للتأهيل الحركي» ومنع إصدار تراخيص مهنية مثل «مدلك حمام»، مؤكدة أن هذه المسميات تُستغل من قبل منتحلي الصفة والنصابين للإضرار بصحة المواطنين.

وتجددت الدعوات لفرض رقابة صارمة على مراكز العلاج البديل غير المرخصة، بعد عودة «سمكري البني آدمين» إلى الواجهة رغم التحذيرات المتكررة من خطورة ممارساته.