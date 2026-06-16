أعلنت السلطات المحلية في شمال ويلز إغلاق أصغر مدرسة ابتدائية في بريطانيا مع نهاية العام الدراسي الحالي، بعد تراجع عدد طلابها إلى اثنين فقط، ما رفع تكلفة التعليم فيها إلى أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط الوطني.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن أعضاء مجلس مقاطعة غوينيد صوّتوا بالإجماع على إغلاق مدرسة «يسغول واي غاريغ» في قرية غاريغ قرب بلدة بنرينديدراث اعتباراً من 31 أغسطس القادم، في خطوة وصفها المسؤولون بأنها «مؤلمة ولكنها ضرورية» بسبب التحديات الديموغرافية في المنطقة.

وشهدت المدرسة انخفاضاً حاداً في أعداد التلاميذ خلال العامين الماضيين، حيث تراجع العدد من 17 طالباً إلى طالبين فقط، أي بانخفاض يقارب 90%. وأكّدت السلطات عدم وجود طلبات تسجيل جديدة للعام الدراسي القادم، بينما يستعد الطالبان الحاليان، البالغان من العمر عشرة أعوام، للانتقال إلى المرحلة الثانوية خلال الصيف.

وكشف تقرير رسمي أن تكلفة تعليم الطالب الواحد في المدرسة بلغت 21,471 جنيهاً إسترلينياً سنوياً، مقارنة بمتوسط وطني يبلغ 5,998 جنيهاً فقط، ما جعل استمرار تشغيل المؤسسة التعليمية أمراً بالغ الصعوبة من الناحية المالية. وبموجب القرار، ستتولى مدرسة «يسغول كيفن كوخ» المجاورة، التي تضم نحو ٤٠ تلميذاً، استقبال الطلاب الذين كانوا يتبعون المدرسة المغلقة.

وقال ديوي جونز، عضو مجلس التعليم في المقاطعة، إن أحداً لا يدخل مجال التعليم بهدف إغلاق المدارس، مؤكداً أن القرار كان من أصعب القرارات التي واجهها المجلس. وأضاف أن المدرسة لعبت دوراً مهماً في خدمة المجتمع المحلي لأكثر من خمسين عاماً، موجهاً الشكر إلى المعلمين وأولياء الأمور ومجلس الإدارة على جهودهم المستمرة.

وأشار جونز إلى أن المجتمعات الريفية في المنطقة تواجه تحديات سكانية حقيقية، موضحاً أن أعداد الأطفال في مقاطعة غوينيد شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال العقد الماضي، ما يفرض على السلطات اتخاذ قرارات طويلة الأمد لضمان استدامة الخدمات التعليمية. من جانبها، أعربت عضوة المجلس جون جونز عن حزنها لفقدان مدرسة كانت تمثل جزءاً أساسياً من نسيج المجتمع المحلي، لكنها أقرت بأن الظروف الحالية جعلت قرار الإغلاق أمراً لا مفر منه.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها مثال واضح للتحديات التي تواجه المدارس الريفية الصغيرة في المملكة المتحدة، في ظل انخفاض معدلات المواليد والهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى، ما يضع العديد من المؤسسات التعليمية أمام مستقبل غير مؤكد.