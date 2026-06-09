لم يكن أكثر الطلاب تفاؤلاً في مدينة «أوتسونوميا» اليابانية يتوقع أن «دباً طليقاً» سيكون السبب وراء إغلاق أبواب 94 مدرسة ابتدائية وإعدادية دفعة واحدة! القرار الجريء جاء بعد رصد أول دب يتجول بجرأة في محيط الأحياء السكنية، لينفجر جرس إنذار يعكس أزمة أعمق تعيشها البلاد.

اليابان التي طالما عُرفت بمدنها الآمنة، باتت مسرحاً لغزو الدببة؛ فقبل أيام قليلة فقط، عاشت مدينة «فوكوشيما» كابوساً حقيقياً بعدما هاجم دب هائج المارة مصيباً 4 أشخاص، في حين وثقت كاميرات مراقبة داخل مصنع للصلب لقطات تحبس الأنفاس لدب أسود يطارد عاملاً ويطرحه أرضاً. هذا الرعب المتصاعد أجبر الحكومة اليابانية على تشكيل «فريق عمل استثنائي» للسيطرة على الأوضاع، خصوصاً أن أعداد «الدب الأسود الآسيوي» – المهدد بالانقراض عالمياً – قفزت بشكل جنوني في اليابان منذ 2012 بسبب تراجع الصيد، ليرسم هذا الحيوان الخجول فصلاً جديداً من المواجهة الشرسة داخل المدن الحضرية.