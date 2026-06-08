يُعد البروتين أحد أهم العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على الصحة مع التقدم في العمر، إلا أن كثيراً من كبار السن لا يحصلون على الكميات الكافية منه في وجباتهم اليومية، خصوصاً أولئك الذين يعتمدون على الأنظمة الغذائية النباتية الغنية بالكربوهيدرات والفقيرة نسبياً بالبروتين.

ويحذّر خبراء التغذية، بحسب موقع Hindustan Times، من أن نقص البروتين على المدى الطويل قد يؤدي إلى الإصابة بحالة تُعرف بـ«الساركوبينيا»، وهي الفقدان التدريجي للكتلة العضلية والقوة البدنية المرتبط بالتقدم في السن، ما يزيد من مخاطر الضعف العام وصعوبة الحركة والسقوط.

وفي هذا السياق، أوصت خبيرة التغذية ومدربة اليوغا شاليني سودهاكار بمجموعة من الأطعمة الغنية بالبروتين التي يمكن أن تساعد كبار السن على تلبية حاجاتهم الغذائية والحفاظ على صحتهم واستقلاليتهم.

البيض

يُعد البيض من أفضل مصادر البروتين عالي الجودة، كما يحتوي على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل فيتامينات A وD وE وK وعدد من فيتامينات B، إضافة إلى الكولين المهم لصحة الدماغ.

وتنصح الخبيرة بتناول بيضتين يومياً، إذ توفران نحو 14 غراماً من البروتين إلى جانب العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم.

العدس والبقوليات

يُعتبر العدس من الأطعمة التقليدية الغنية بالبروتين والألياف، ما يجعله خياراً مثالياً لدعم صحة العضلات وتحسين عملية الهضم.

وتوصي سودهاكار بتناول كوبين من العدس أو أي نوع من البقوليات يومياً، مشيرة إلى أن هذه الكمية يمكن أن توفر ما يصل إلى 30 غراماً من البروتين يومياً.

الزبادي اليوناني

يتميز الزبادي اليوناني بمحتواه المرتفع من البروتين، كما يحتوي على البروبيوتيك المفيد لصحة الجهاز الهضمي وتعزيز توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء.

وتنصح الخبيرة بتناول نحو 100 غرام من الزبادي اليوناني يومياً، وهي كمية توفر حوالى 12 غراماً من البروتين وتدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل ملحوظ.

بروتين مصل اللبن

إلى جانب المصادر الغذائية الطبيعية، يمكن الاستفادة من مكملات بروتين مصل اللبن لزيادة إجمالي استهلاك البروتين اليومي، خصوصاً لدى كبار السن الذين يجدون صعوبة في الحصول على حاجاتهم الغذائية من الطعام وحده.

وتوضح الخبيرة أن إضافة مكيال واحد من بروتين مصل اللبن إلى النظام الغذائي اليومي يمكن أن يساهم في دعم الكتلة العضلية وتحسين عملية التعافي والحفاظ على القوة البدنية.

لماذا يحتاج كبار السن إلى البروتين؟

يساعد البروتين على الحفاظ على الكتلة العضلية، ودعم قوة العظام، وتحسين القدرة على الحركة، كما يساهم في تقليل مخاطر الضعف العام والسقوط مع التقدم في العمر. ويؤكد خبراء التغذية أن التركيز على إضافة مصادر بروتين متنوعة إلى النظام الغذائي اليومي يعد من أبسط الخطوات وأكثرها فاعلية لتعزيز الشيخوخة الصحية وتحسين جودة الحياة لدى كبار السن.