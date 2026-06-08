يقضي ملايين البشر ساعات طويلة يومياً أمام متصفح قوقل كروم، معتقدين أنه مجرد نافذة تقليدية لفتح المواقع وتصفح شبكة الإنترنت. لكن ما يجهله الأغلبية الساحقة هو أن هذا البرنامج الشهير يضم في جعبته ترسانة من «الأسرار التكنولوجية» والمزايا الاحترافية المخفية التي تعمل في كواليسه مباشرة، دون الحاجة إلى تحميل أي إضافات خارجية، والأدهى من ذلك أنها تعمل بكفاءة تامة حتى لو كنت غير متصل بالشبكة ولا تملك حساباً لدى قوقل.

هذه الخبايا الرقمية صُممت خصيصاً لتوفير الوقت والجهد، والوصول إليها لا يتطلب منك سوى كتابة «شفرات وأكواد» بسيطة في شريط البحث العلوي ليتشكل المتصفح بالكامل ويلبي رغباتك في ثوانٍ.

مفكرة الطوارئ السريعة

يتعرض الكثير منا لمواقف يحتاج فيها إلى تدوين رقم هاتف، أو فكرة خطرت بباله فجأة، أو نسخ نص بشكل سريع دون الرغبة في فتح تطبيقات الملاحظات الثقيلة أو تشتيت الانتباه بالواجهات البصرية المعقدة وتفاصيل تسجيل الدخول.

قوقل كروم يحل هذه الأزمة عبر كود سحري يحول المتصفح فوراً إلى دفتر ملاحظات أبيض وفارغ تماماً. كل ما عليك فعله هو كتابة الأمر التالي في شريط العنوان: (data:text/html) لتظهر لك صفحة بيضاء ممتدة يمكنك الكتابة داخلها بحرية بصيغة HTML المبسطة، لكن عليك الحذر، فهذه المفكرة مؤقتة وتختفي نصوصها تماماً بمجرد إغلاق النافذة، لذا تأكد من نسخ ما كتبته إلى ملف خارجي إذا كنت ترغب في الاحتفاظ به.

اختراق حاسوبك وتشغيل «الميديا»

واحدة من أكثر مزايا كروم غرابة وغموضاً هي قدرته على التحول إلى نظام تشغيل مصغر لإدارة وتصفح ملفات حاسوبك الشخصي. إذا تعطل لديك متصفح الملفات التقليدي الخاص بالنظام، يمكنك ببساطة كتابة رمز القرص الصلب في شريط عنوان كروم، مثل كتابة `C:` لتنبثق أمامك قائمة زرقاء بدائية لكنها ذكية، تعرض لك كافة المجلدات والملفات المخزنة على جهازك وتتيح لك التنقل بينها بحرية.

ولا يتوقف الأمر عند تصفح الأسماء فحسب، بل إن المتصفح قادر على تشغيل كافة ملفات الميديا الخفيفة والثقيلة بشكل مباشر دون الحاجة لبرامج تشغيل ومستعرضات خارجية. ويمكنك سحب وإلقاء أي صورة، أو مقطع فيديو بمختلف الصيغ، أو ملف صوتي، أو مستند PDF داخل نافذة المتصفح ليعمل فوراً وبسلاسة تامة، مما يجعله بديلاً سريعاً ومنقذاً في أوقات الطوارئ.

استدعاء «الديناصور» أثناء الاتصال بالشبكة

ارتبطت لعبة الديناصور الشهيرة في أذهان المستخدمين بـ«لحظات النكد» الناتجة عن انقطاع خدمة الإنترنت، حيث تظهر تلقائياً لتقليل توتر المستخدم. لكن لست بحاجة لفصل كابل الشبكة أو إغلاق «الواي فاي» حتى تستمتع بهذه اللعبة، إذ يتيح كروم شفرة خاصة لاستدعائها في أي وقت تشاء عبر كتابة الأمر: `Chrome://dino` في شريط العنوان، لتبدأ اللعب فوراً ومنافسة أرقامك القياسية السابقة حتى وأنت متصل بالإنترنت بشكل طبيعي.

مدير المهام السري ينقذ الذاكرة

يواجه مستخدمو الحواسيب، خصوصا ذات المواصفات الاقتصادية، أزمة شهيرة مع متصفح كروم تتمثل في التهامه الشره للذاكرة العشوائية (RAM)، مما يتسبب في بطء حاد للجهاز أو تجمده بالكامل نتيجة فتح العديد من علامات التبويب في وقت واحد.

ولحل هذه المعضلة، وضعت قوقل أداة تحكم صارمة مخفية داخل المتصفح تشبه «مدير المهام» الخاص بنظام التشغيل. بالضغط على زري `Shift + Esc` معاً على لوحة المفاتيح، ستفتح لك نافذة مستقلة تكشف بالأرقام الحية حجم استهلاك كل صفحة وكل حساب مفتوح لموارد جهازك، مما يمنحك القدرة على رصد «الصفحات الخبيثة» أو الثقيلة وإغلاقها فوراً بنقرة واحدة، ليعود حاسوبك إلى سرعته القصوى في لمح البصر.