تحولت رحلة استكشافية حالمة إلى فاجعة مأساوية في شمال باكستان، بعدما لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم إثر سقوط سيارة جيب سياحية في وادٍ عميق، بينما كانوا في طريقهم إلى منطقة «فيري ميدوز» (مروج الجنيات) الشهيرة، لتسجل جبال الهيمالايا فصلاً جديداً من فصول حوادث الطرق الجبلية الوعرة.

انحراف مفاجئ

وفي تفاصيل الحادثة التي كشفت عنها شرطة منطقة «جيلجيت بالتستان»، فإن المركبة التي كانت تقل فوجاً سياحياً انحرفت بشكل مفاجئ عن مسارها على طريق «تاتو رايكوت» الوعر بمدينة تشيلاس. ولم تتوقف السيارة إلا بعد السقوط في قاع المنحدر السحيق، حيث جرفتها المياه المتدفقة في الوادي، ما قلل من فرص نجاة من كانوا على متنها.

وفور تلقي البلاغ، هرعت فرق الإنقاذ والدفاع المدني إلى الموقع الصعب، وباشرت عمليات بحث مضنية وسط تضاريس قاسية ومياه جارية، لتسفر الجهود لاحقاً عن انتشال جثامين الضحايا السبعة الذين استسلموا لقسوة الارتطام والمياه.

غموض حول الأسباب

الجهات الأمنية والطبية في الموقع واصلت لساعات طيران عمليات نقل الجثث إلى المستشفيات القريبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعرف على هويات الضحايا بدقة لإبلاغ ذويهم، في وقت فرضت السلطات طوقاً حول مكان الحادث لفتح تحقيق موسع، ممتنعة عن الإدلاء بأي تفاصيل إضافية حول ما إذا كان الحادث ناتجاً عن خلل فني في المركبة أم خطأ بشري ناجم عن طبيعة الطريق الملتوي.

جمال ساحر على حافة الخطر

وتعيد هذه الفاجعة تسليط الضوء على مفارقة خطيرة تشهدها السياحة الباكستانية؛ فمنطقة «فيري ميدوز» – المعروفة محلياً باسم «جوت» – تتربع كواحدة من أجمل الوجهات البكر في العالم وسط أحضان جبال الهيمالايا ووادي رايكوت، وتجذب آلاف المغامرين سنوياً.

إلا أن هذا الجمال يخفي وراءه ضريبة قاسية؛ إذ يُصنف الطريق الجبلي المؤدي إليها عالمياً كأحد أخطر المسارات المرورية على وجه الأرض، نظراً لضيقه الشديد، وانعدام الحواجز الحمائية، ووعورة منحنياته غير المعبدة، ما يجعل الرحلة إليها مغامرة تحبس الأنفاس، وقد تنتهي أحياناً بنهاية مأساوية.