أعلنت السلطات الألمانية، صباح اليوم (الأربعاء)، أن رجلاً أطلق النار على أحد أفراد الشرطة وأصابه بجروح، قبل أن يتحصن داخل شقة في مدينة دورتموند غربي البلاد برفقة أطفاله الثلاثة، ما استدعى تنفيذ عملية أمنية واسعة النطاق.

وعلى إثر الحادث، دفعت الشرطة بوحدات خاصة وفرق تفاوض إلى الموقع. ووفقاً للسلطات، فإن المشتبه به، البالغ من العمر 51 عاماً، أطلق النار أثناء استجابة الشرطة لبلاغ طارئ تقدمت به امرأة مساء الثلاثاء. وأسفر الحادث عن إصابة شرطي بجروح طفيفة بعدما اخترقت رصاصة سترة الحماية التي كان يرتديها.

وأكدت السلطات أنها تمكنت من التواصل مع المشتبه به، لكنها أشارت إلى أن الوضع لا يزال يشكل تهديداً قائماً، في ظل غموض الدوافع والملابسات المحيطة بالحادث، بما في ذلك ما إذا كانت الشقة التي يتحصن داخلها تعود له.

وأوضحت الشرطة أن الأطفال الثلاثة لا يزالون داخل الشقة، مع ترجيحات بعدم تعرضهم لأي أذى، مؤكدة في الوقت ذاته عدم وجود خطر على السكان أو المارة في المنطقة. كما امتنعت عن تأكيد ما أوردته صحيفة «بيلد» بشأن احتجاز الرجل لأطفاله كرهائن.

من جانبها، ذكرت صحيفة «بيلد» أن المشتبه به أثار حالة من الفوضى داخل أحد المطاعم، حيث هدد بعض الزبائن واستخدم رذاذ الفلفل قبل أن يلوذ بالفرار بسيارته. وأضافت الصحيفة أنه يُشتبه في إطلاقه النار عبر نافذة السيارة أثناء محاولة الشرطة توقيفه، ما أدى إلى إصابة أحد عناصرها. إلا أن الشرطة لم تؤكد هذه الرواية حتى الآن.