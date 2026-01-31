تحوّلت مناجم الكولتان في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مقبرة جماعية، بعدما أسفر انهيار أرضي مروّع عن مقتل ما لا يقل عن 200 شخص، إثر أمطار غزيرة دمّرت عدة مناجم في منطقة روبايا، أحد أهم مواقع التعدين في البلاد، الخاضعة لسيطرة متمردي حركة «إم23».

وأعلن المتحدث باسم الحاكم المعيَّن من قبل الحركة في إقليم شمال كيفو، لومومبا كامبيره مويزا، أن الكارثة وقعت يوم الأربعاء، مؤكداً أن عشرات الضحايا لا يزالون عالقين تحت الوحل حتى الآن. وقال: «الحصيلة تجاوزت 200 قتيل، وبعض الجثث لم يُعثر عليها بعد».

ونُقل المصابون إلى ثلاث منشآت صحية في بلدة روبايا، فيما جرى التحضير لنقل الحالات الحرجة يوم السبت إلى مدينة غوما، التي تبعد نحو 50 كيلومتراً عن موقع الكارثة.

وفي أعقاب الحادث، قررت سلطات «إم23» تعليق التعدين الأهلي مؤقتاً، وأمرت بإخلاء السكان الذين أقاموا مساكن بدائية قرب المنجم، في محاولة لاحتواء تداعيات الكارثة.

وتقع روبايا في قلب منطقة تعيش على وقع العنف منذ عقود، حيث تتصارع القوات الحكومية وجماعات مسلحة متعددة للسيطرة على ثروات معدنية هائلة، في مقدمتها حركة «إم23».

وتكتسب روبايا أهمية عالمية، إذ توفر أكثر من 15% من الإمدادات العالمية من معدن التنتالوم، المستخرج من الكولتان، الذي يُعد عنصراً حيوياً في صناعة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر ومحركات الطائرات.

ومنذ سيطرة حركة «إم23» على البلدة في مايو 2024، أحكمت قبضتها على مناجمها، في وقت تتفاقم الأزمات الإنسانية بشرق الكونغو، حيث أدت الصراعات المستمرة إلى نزوح أكثر من 7 ملايين شخص، بينهم 100 ألف نزحوا منذ بداية العام الجاري.

ورغم توقيع اتفاق بين حكومتي الكونغو ورواندا بوساطة أمريكية، واستمرار المحادثات بين المتمردين والسلطات، لا تزال المعارك مشتعلة على عدة جبهات، مخلفة خسائر فادحة في صفوف المدنيين والعسكريين.

ويمنح الاتفاق الأخير أيضاً الحكومة الأمريكية وشركاتها حق الوصول إلى المعادن الحيوية في الكونغو، ما يسلّط الضوء مجدداً على الصراع الدموي بين الثروات الطبيعية وحياة البشر.