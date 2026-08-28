تغلب فريق الهلال على مضيفه الخليج بـ5 أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) للموسم الرياضي 2026-2027.



وسجل الهلال هدف التقدم عن طريق لاعبه محمد قادر ميتي عند الدقيقة 15، قبل أن يضيف سيرجي ميلينكوفيتش الهدف الثاني عند الدقيقة 29، فيما أحرز تيو هرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 40.



وعزز كريسينسيو سامرفيل تقدم الهلال بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 43، وأضاف سلطان مندش الهدف الخامس في الدقيقة (45+2).



في المقابل، سجل الخليج هدفه الوحيد عن طريق لاعبه صالح العمري عند الدقيقة 38.



وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 9 نقاط، فيما بقي رصيد الخليج عند 3 نقاط.