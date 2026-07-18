تدخل جائزة الحذاء الذهبي مراحلها الحاسمة مع اقتراب إسدال الستار على منافسات كأس العالم 2026، إذ لا تزال المنافسة مفتوحة بين عدد من أبرز نجوم البطولة، في ظل تبقي مباراة واحدة لكل لاعب قادر على قلب موازين السباق.



ووفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تُمنح الجائزة أولاً لصاحب أكبر عدد من الأهداف، وفي حال التساوي يتم الاحتكام إلى عدد التمريرات الحاسمة، ثم إلى أقل عدد من دقائق اللعب إذا استمر التعادل.



ويتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي السباق برصيد 8 أهداف لكل منهما، مع أفضلية لميسي بفضل تفوقه في عدد التمريرات الحاسمة، فيما يطاردهما الثنائي الإنجليزي هاري كين وجود بيلينغهام برصيد 6 أهداف لكل لاعب، وما زالت أمامهما فرصة تقليص الفارق في مباراة تحديد المركز الثالث بين إنجلترا وفرنسا.



وبين النهائي المرتقب بين الأرجنتين وإسبانيا، ومواجهة البرونزية بين فرنسا وإنجلترا، يبقى لقب هداف كأس العالم معلقاً حتى اللحظات الأخيرة، في سباق يعد من الأكثر إثارة في تاريخ البطولة.