يستهل منتخب البرتغال مشواره في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمواجهة منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في على ملعب مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، في افتتاح مباريات المجموعة الحادية عشرة.



ويدخل المنتخب البرتغالي اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق بداية قوية تعزز حظوظه في المنافسة على صدارة المجموعة، فيما يسعى منتخب الكونغو الديمقراطية إلى تقديم أداء منظم وتحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشواره المونديالي.



وتضم المجموعة أيضا منتخبي أوزبكستان وكولومبيا، ما يجعل المنافسة مفتوحة وقوية بين جميع المنتخبات، وتقام المباراة تحت قيادة طاقم تحكيم قطري يقوده الحكم عبد الرحمن الجاسم، ويعاونه كل من سعود أحمد وطالب سالم المري.