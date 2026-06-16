يلتقي منتخب الجزائر مع نظيره الأرجنتيني، حامل لقب كأس العالم قطر 2022، على ملعب «كانساس سيتي» ضمن منافسات المجموعة العاشرة، في واحدة من أبرز مواجهات الجولة الأولى وأكثرها قوة وإثارة.



ويدخل المنتخب الجزائري المباراة بطموحات كبيرة في بداية مشواره المونديالي، معتمداً على خبرة لاعبيه وطموحهم في تقديم أداء مميز أمام بطل العالم، وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في مجموعة صعبة تضم منتخبات من العيار الثقيل.



ويأمل المنتخب الجزائري في إثبات حضوره على الساحة العالمية، وفرض شخصيته في مواجهة تتطلب تركيزا عاليا وإظهار قدرته على مقارعة أقوى المنتخبات، في اختبار مبكر لطموحاته في هذه النسخة من المونديال، خصوصا مع تقارب المستويات داخل المجموعة وصعوبة التكهن بنتائجها منذ الجولة الأولى.



في المقابل، يبدأ المنتخب الأرجنتيني حملة الدفاع عن لقبه العالمي بطموح كبير لمواصلة الهيمنة على الساحة الدولية، بعد تتويجه بكأس العالم FIFA قطر 2022، معتمدا على مجموعة من النجوم والخبرة الكبيرة التي اكتسبها الفريق خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب الانسجام الواضح بين خطوطه الثلاثة والاستقرار الفني الذي ساعده على تحقيق نتائج مميزة في الاستحقاقات الماضية.



ويأمل المنتخب في تحقيق انطلاقة قوية في مستهل مشواره بالمجموعة، تؤكد جاهزيته للمنافسة من جديد على اللقب العالمي، وتعزز من حظوظه في مواصلة المشوار نحو الأدوار المتقدمة دون تعثر مبكر قد يعقد حساباته في مجموعة تصنف من بين الأقوى في البطولة.



ويدرك المنتخب الأرجنتيني أن مواجهة الجزائر لن تكون سهلة، في ظل طموح المنافس ورغبته في تحقيق نتيجة تاريخية، ما يجعل المباراة اختبارا حقيقيا لبداية مشواره في هذه النسخة من المونديال، في لقاء يحمل الكثير من الإثارة والندية بين منتخبين يسعيان لافتتاح مشوارهما بأفضل صورة ممكنة.