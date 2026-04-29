«النسخة الأسوأ».. وليد الفراج ينتقد موسم الأهلي المصري

انتقد الإعلامي المخضرم وليد الفراج المستوى المخيب للآمال الذي يقدمه الأهلي المصري هذا الموسم، وخروجه من المنافسة على لقب الدوري بعد الخسارة القاسية أمام بيراميدز 3-0، الإثنين الماضي.

النسخة الأسوأ هذا العام

وكتب الفراج عبر حسابه على منصة «إكس»: «يشهد الدوري المصري تغييرات كبيرة في المنافسة التي سيطر عليها الأهلي 45 عاماً، منها آخر 3 سنوات، وبالرغم من كوني عضواً ومحباً للقلعة الحمراء، إلا أنني أشاهد النسخة الأسوأ منه هذا العام».

وأضاف: «كمحب للكرة المصرية، أتمنى تحقيق الزمالك للقب، لأنه سيكون دليلاً على عافية المنافسة والدوري في مصر العزيزة».



موسم كارثي للأهلي

ويقدم الأهلي موسماً كارثياً تحت قيادة مدربه الدنماركي ييس توروب، إذ ودّع بطولتي كأس الرابطة وكأس مصر مبكراً، إلى جانب الخروج من دوري أبطال أفريقيا من الدور ربع النهائي على يد الترجي التونسي.

ترتيب الأهلي

وأهدر الأهلي الفرصة الأخيرة لمصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام بيراميدز، حيث تجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز الثالث، متأخراً بست نقاط عن الزمالك متصدر الترتيب، قبل ثلاث جولات فقط من نهاية المسابقة.