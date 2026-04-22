استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني «لا ليغا» بفوزه على ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس (الثلاثاء) على ملعب «سانتياغو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة الـ33.

وكان ريال مدريد قد أهدر خمس نقاط من أصل ست في آخر مباراتين، إلى جانب وداع دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي على يد بايرن ميونخ الأسبوع الماضي.

أهداف المباراة

افتتح كيليان مبابي التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 30، ثم ضاعف فينيسيوس جونيور تقدم الملكي بهدف ثانٍ بعد خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

وقلّص أنتونيو مارتينيز النتيجة لصالح ألافيس في الدقيقة 90+3، لكن الوقت لم يكن كافياً أمام الضيوف لمحاولة إدراك التعادل.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليغا، متأخراً بست نقاط عن برشلونة المتصدر، الذي سيواجه سيلتا فيغو اليوم (الأربعاء) ضمن منافسات الجولة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 33 نقطة في المركز الـ17، بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.