أوضح مدرب الخلود الإنجليزي باكنغهام، عقب تأهل فريقه إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بركلات الترجيح أمام الاتحاد، أنه يشعر بالفخر بما قدمه لاعبو الفريق طوال المباراة.



وقال باكنغهام: «فخور باللاعبين وكل ما قدموا، لقد أخرجنا بطل البطولة وهذا يدعونا للفخر. قاتلنا كثيراً لإقامة المباراة هنا في الرس، وهو أحد أسباب انتصارنا، لكن الفريق ككل قدم مباراة كبيرة»،



وأضاف المدرب أن الالتزام الكبير والروح القتالية للاعبين كانا العامل الرئيسي في حسم المباراة، مؤكداً أن التركيز على الأداء الجماعي واللعب بروح واحدة كان سبب النجاح في مواجهة فريق قوي كالاتحاد.



وتأهل الخلود إلى نهائي كأس الملك لأول مرة في تاريخه، في إنجاز يعكس التطور الكبير للفريق تحت قيادة باكنغهام.